«Покинет единорог — Дубцова»: зрители делают ставки на вылет из шоу «Маска»

https://static.news.ru/photo/fc8754f6-94c2-11eb-845a-96000091f725_660.jpg Фото: НТВ / youtube

Телешоу «Маска» стало одним из самых популярных на отечественном телевидении за последнюю пару месяцев. Зрители гадают, кто кроется под тем или иным костюмом, как и жюри.

Ведущий переачи и афтер-шоу «Маска, кто ты?» Слава Макаров накануне пригласил в свою студию Юлианну Караулову, чтобы вместе с ней посмотреть седьмой выпуск «Маски». Юлианна поделилась своими версиями, кто может скрываться под масками. Главным её предположением стала личность Единорожки.

Караулова уверена, что «спалила её» ещё на первом выпуске телешоу, когда все думали, что это сама Юлианна. Она сказала, что «это сто процентов Ирина Дубцова».

Это прям её тембр. Если честно, я спалила её вообще с первого выступления, потому что писали, что это я. Я послушала, как она поёт куплет, это было реально очень похоже на меня. Но когда она начинает петь припев, там прям Ирины ноты, вибрация, — поделилась наблюдением певица.

Зрители тоже считают, что под маской может скрываться Дубцова, но они также считают, что она следующий претендент на вылет.

Покинет [шоу] единорог — Ирина Дубцова, — написала пользовательница.

Её поддержало большинство пользователей, но были и другие варианты. «Маску снимет Единорог, а там Нонна Гришаева», «Маску снимет Единорог — Наталья Подольская», были предположения. Комментаторы также отметили, что хотят раскрыть Единорога, потому что им обидно, что в прошлый раз жюри предпочло рассекретить Солнце.

Ранее NEWS.ru писал, что единственный момент, который не сходится по подсказкам, это намёк Единорожки на то, что она не из России. Поэтому Караулова предположила, что под маской также может скрываться Наталья Подольская, которая родилась в Белоруссии.