Орлова объяснила, почему перестала общаться с Шепелевым

Экс-участница проекта «Дом-2», певица Ольга Орлова, рассказала, почему они с телеведущим Дмитрием Шепелевым прекратили общение. Свои догадки она высказала в интервью с Лаурой Джугелией.

Наверное, я ассоциируюсь у него с тем временем, которое он не хочет вспоминать. Он просто решил вычеркнуть из своих текущих дней всё, что связано с Жанной, — призналась Орлова.

Она призналась, что тесно общалась с Шепелевым во время болезни жены Дмитрия, певицы Жанны Фриске (1974-2015). Однако после её смерти всё изменилось: бывшие друзья перестали видеться друг с другом и поддерживать диалог. Орлова высказала надежду на возобновление дружбы с Шепелевым и призналась, что может лишь догадываться о том, почему телеведущий так резко прекратил общение со старой подругой.

Более того, Орлова очень скучает по своему крестнику, сыну Шепелева и Фриске Платону. По словам певицы, Дмитрий против её общения с ребёнком, хотя ей бы очень хотелось видеть мальчика хотя бы изредка.

Ранее Орлова, которая сейчас является ведущей телепроекта «Дом-2», рассказала о скандале на этом шоу с участием популярной певицы Ольги Бузовой.