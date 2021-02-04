Одинокий Сергей Бурунов назвал «параметры» невесты мечты

https://static.news.ru/photo/c95067f8-672c-11eb-9b6a-96000091f725_660.jpg Фото: best-serial.com

Актёр Сергей Бурунов назвал идеальные качества, которые он хотел бы видеть в своей избраннице. В 2021 году звезде сериала «Полицейский с Рублёвки» исполняется 44 года, но он всё еще не женат.

По словам Бурунова, его идеальная спутница должна быть похожа на Монику Белуччи или Марго Робби. Однако внешность — это всё же не главное для мужчины.

Ну, красивая, ну и что... А как же поговорить? Мне неважно, какой типаж у женщины. Важно, что здесь (в голове — Прим.ред.). Желательно, чтобы было. И, конечно, не без чувства юмора, — приводит слова актёра Пятый канал.

Что касается формулы идеального счастья, то здесь Бурунов повторил слова Михаила Булгакова.

«Счастье — это две вещи. Спокойная душа и здоровое тело». Поэтому, ребята, за этим надо следить, — резюмировал артист.

Ранее NEWS.ru сообщал, что звезда сериала «Полицейский с Рублёвки» Сергей Бурунов стал жертвой мошенников. Актёр перевёл неизвестным почти 300 тысяч рублей.