«Очень вписалась в прилавок»: как живет Алена Жигалова

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Алена Жигалова

Журналистка Алена Жигалова, более известная как Алена Блин, стала популярна благодаря своему проекту на YouTube. С кем она скандалила, как прославилась, что известно о ее личной жизни?

Как прославилась Алена Блин

Жигалова родилась в 1970 году в городе Вологде. О детстве журналистки известно немного: девочка любила читать, занималась в театре. Жигалова воспитывалась в небогатой семье, поэтому не отдыхала за рубежом, но посещала Белоруссию, Прибалтику и Украину.

В юности Жигалова увлеклась журналистикой и отправилась в местную молодежную газету. Ей были интересны такие темы, как музыка и шоу-бизнес.

«Посещала концерты, брала интервью, искала интересную информацию. Помню, привезла из Москвы большой репортаж о дне рождения Филиппа Киркорова с фотографиями с празднования, где были и Алла Пугачева, и Басков, и другие звезды. Главный редактор нашей маленькой провинциальной газеты был в шоке», — откровенничала Жигалова в одном из интервью.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Алена Жигалова

После школы девушка сначала поступила на филологический факультет Вологодского педагогического университета, однако позже забрала документы и уехала в Санкт-Петербург, где поступила на факультет журналистики СПбГУ.

В итоге журналистка переехала в Москву. Первой работой Жигаловой стала «Жёлтая газета», второй — таблоид «Тайны звезд». Во время работы в последнем журналистка брала интервью у Пугачевой, Димы Билана и других знаменитостей. Позднее Жигалова начала сотрудничать с «Экспресс-газетой», где публиковала свои статьи о шоу-бизнесе.

«Алла Пугачева потрясла меня простотой. Она поговорила по-человечески и не уклонилась ни от одного вопроса, какой бы мы ни задали. А мы задавали очень каверзные вопросы, ответы на которые, кстати, она после этого никак не правила. Я бы хотела, чтобы она сейчас пришла на YouTube-шоу ко мне», — говорила Жигалова в одном из интервью.

Важным этапом в карьере журналистки стало сотрудничество с отделом светской хроники холдинга LifeNews. Этот период жизни Жигаловой был полон командировок и «засад», издание отличалось обилием эксклюзивов. Журналистка выясняла, чем болеет Жанна Фриске, смогла сфотографировать наследников Константина Хабенского и Аллы Пугачевой, которых звезды тщательно скрывали.

С 2015 года Жигалова работает в издании Super. В 2019-м журналистка запустила шоу «Алена, блин!» Первым гостем ее студии стал Дима Билан.

«„Сделайте свое хобби работой, и вам не придется работать ни одного дня в своей жизни“. Это моя история. Я счастливый человек, потому что то, чем я занимаюсь, приносит мне кайф и адреналин. Желаю всем такого же», — писала Жигалова в своих соцсетях.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Алена Жигалова

Вопросы о личной жизни журналистка оставляет за кадром. Известно, что Жигалова не замужем, детей у нее нет.

С кем скандалила Алена Блин

Журналистка неоднократно оказывалась в эпицентре скандалов. В январе 2024 года телеведущая Ксения Бородина резко высказалась в соцсетях в адрес Жигаловой, напомнив, что бесплатно пришла на интервью в числе первых и поддерживала ее деятельность, однако затем в их отношениях наступила пауза. Звезда считает, что интервью у Жигаловой превратились во «фрик-шоу».

После этого журналистка призвала свою экс-гостью не считать себя «великой звездой» и «суперзнаменитостью». Жигалова считает, что Бородиной следует задуматься о своем имидже.

Заслуженная артистка РФ Анастасия Волочкова также осталась недовольна интервью у журналистки. В разговоре с NEWS.ru балерина назвала ведущую YouТube-шоу «Алена, блин!» «недолюбленной» и «страшной» «предательницей», которую она никогда не пустит к себе домой.

Певец Прохор Шаляпин в разговоре с Telegram-каналом «Звездач» пригрозил Жигаловой физической расправой за публичные нападки в его адрес. Он назвал журналистку «наглой бабой».

Позднее артист пришел на интервью к Жигаловой, однако уже в первые пять минут заявил, что журналистке к лицу профессия продавщицы.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Алена Жигалова

«Быть продавщицей в магазине — замечательная профессия, она тебе очень к лицу. И ты бы там очень вписалась в прилавок. Любой магазин выбирай, ты там будешь везде своя», — сказал Шаляпин.

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