«Макаревичей не пустим»: в РФ предложили запретить концерты критиков СВО Сенатор от Крыма Сергей Цеков призвал запретить выступления критиков спецоперации и «не либеральничать с чуждыми России артистами»

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

«Летний чёс весь год кормит», — так раньше говорили российские артисты, активно гастролировавшие по южным побережьям с июня по сентябрь. Выступления перед отпускниками приносили звёздам приличный доход. 1 июля Роспотребнадзор снял ограничения, введённые на территории РФ из-за пандемии коронавируса, и ничто не мешает певцам снова собирать полные залы. Однако заработать на «летнем чёсе» удастся не всем. Кому и почему хотят запретить давать концерты — в материале NEWS.ru.

В туры по черноморскому побережью уже отправились Сергей Лазарев, Надежда Бабкина, Леонид Агутин, Владимир Винокур, Григорий Лепс. В списке звёздных летних гастролёров неизменно был и Филипп Киркоров. Как рассказал NEWS.ru ялтинский активист, журналист Сергей Сардыко, только в прошлом году «король эстрады» приезжал в крымский город-курорт четырежды. Однако сейчас тур артиста по России, приуроченный к 55-летию, оказался под угрозой срыва после скандалов с православным крестом (номер в юбилейном концерте в Кремлёвском дворце) и видеообращения в поддержку уехавших из России Максима Галкина и Аллы Пугачёвой.

В этом году расколовший мир шоу-бизнеса вопрос об отношении к проведению спецоперации на Украине внёс серьёзные коррективы в афишу черноморских залов. Ряд артистов покинули страну, и пока неизвестно, решат ли они прервать «временную эмиграцию» ради традиционных гастролей на юге России.

В беседе с NEWS.ru сенатор от Крыма Сергей Цеков предложил запретить выступления критиков спецоперации и призвал «не либеральничать с чуждыми России артистами».

Те, кто был против воссоединения Крыма с Россией и кто сейчас высказывается против спецоперации, не должны у нас выступать. Не надо их пускать. Все эти Макаревичи и прочие критикующие Россию... Я не думаю, что если эти личности приедут, то их будут тепло встречать. Их освистают, оплюют и выгонят, — заверил Сергей Цеков.

Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ Сергей Цеков

Он обратил внимание и на другую проблему, связанную с гастролями артистов в Ялте. Сенатор рассказал, что внутри крупнейшего в Крыму концертного зала «Юбилейный», рассчитанного на 2500 мест, нет туалета для зрителей, а «есть всего один, и то служебный».

Есть внутри всего один туалет, и то такой... для определенного круга людей. Не ВИП-туалет, но все-таки служебный. И есть платные туалеты на улице. Зал строился в советское время (в 1970-е. — NEWS.ru), люди были с другой идеологией. Действительно, очень странно построить зал и не предусмотреть туалеты. То есть они предусмотрели туалеты, но на улице. И эти туалеты были бесплатными, но потом их приватизировали и сделали платными. Это неправильно, — считает Цеков.

По мнению сенатора, «Юбилейный» надо либо «тотально реконструировать», либо снести. Он предлагает построить на этом месте круглогодичный концертно-выставочный зал с подземной парковкой и сделать площадкой федерального значения. Пока такого зала в Ялте, где предлагалось провести аналог Евровидения, нет, убеждён Цеков.

Концертный зал «Юбилейный» нуждается в тотальной реконструкции, я бы сказал, что его надо снести. Снести его, снести окружающие помещения, которые настроены диким образом — во время дикой «прихватизации» застроили всю набережную. Надо снести и на этом месте построить круглогодичный (сейчас КЗ работает только летом. — NEWS.ru) концертно-выставочный зал с подземной парковкой. И пусть новый зал будет федеральным, мы будем рады там видеть артистов, которые не являются чуждыми России, — отметил член Совета Федерации.

Фото: Концертный зал «Юбилейный» Концертный зал «Юбилейный», Ялта

Сергей Сардыко напомнил, что ещё пять лет назад депутат Госдумы Елена Ямпольская предлагала создать федеральный художественный совет, который контролировал бы в том числе гастроли артистов на юге России, однако идея так и не была реализована. На звонки NEWS.ru Ямпольская не ответила. А пока, подчеркнул Сардыко, активисты «справляются своими силами». Он привёл в пример попытку привезти в Ялту «спектакль про мужчин-стриптизёров» (речь об антрепризе Lades Night с Гошей Куценко). Местные жители, по его словам, «подняли шум, и организаторы гастролей были вынуждены отменить спектакль».