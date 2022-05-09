Латвия запретила въезд в страну Киркорову, Винокуру и Винер-Усмановой

Филипп Киркоров / Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Латвийские власти запретили въезд в страну ряду российских общественных деятелей и артистов, об этом сообщил в Twitter министр иностранных дел балтийской республики Эдгарс Ринкевичс. В список персон нон-грата попали Филипп Киркоров, Владимир Винокур, Евгений Петросян и Ирина Винер-Усманова.

Въезд в Латвию запрещён им на неопределённый срок. Решение принято на основании иммиграционного закона, — написал глава латвийского МИД.

Власти Эстонии ранее запретили на пять лет въезд в страну народному артисту России Филиппу Киркорову. Таким образом, запрет будет действовать как минимум до мая 2027 года. Концерт российского певца в ледовом холле «Тондираба» в Таллине должен был состояться 27 мая.

В Литву Киркорову запрещён въезд с 19 января 2021 года. Летом 2021 года Украина включила Киркорова в список лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности. В марте этого года комитет гуманитарной и информационной политики Верховной рады предложил лишить Киркорова звания народного артиста Украины.

В начале апреля Таллинская городская управа предложила составить список артистов, выступающих в поддержку президента России Владимира Путина и его действий, и запретить им въезд в Эстонию.