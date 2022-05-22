Лазарев даст бесплатный концерт для беженцев с Донбасса

Сергей Лазарев / Фото Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Сергей Лазарев даст концерт в Калуге, на который планирует бесплатно пригласить беженцев с Донбасса. Выступление назначено на 19 июня, оно состоится на сцене Дворца культуры Калужского турбинного завода, сообщается в паблике «Концерты Калуги».

Организаторы концерта объяснили изменение места проведения мероприятия инициативой артиста пригласить на концерт беженцев из ДНР и ЛНР, временно размещенных в Калужской области. Именно для этого понадобился зал с большим количеством мест для зрителей, — говорится в сообщении.

Площадку побольше выбрал сам артист, так как планирует пригласить как можно больше народа. Билеты для беженцев из ДНР и ЛНР будут раздаваться бесплатно. Площадка вмещает 1000 зрителей, а первоначальной запланированный для выступления зал филармонии — всего 735.

Поклонники уже отреагировали на благородный поступок артиста и назвали его достойным уважения. Они уверены, что так любимый многими артист сумеет поддержать людей, вынужденно покинувших свои дома.

Ранее пресс-секретарь артиста Елена Дикевич опровергла сообщения об отмене концертов Сергея Лазарева. Согласно сайту артиста, у него во второй половине июня запланированы концерты в четырёх городах — Вологде, Ярославле, Костроме и Туле.