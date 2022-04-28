В Госдуме осудили продажу книг писателей, высказавшихся против спецоперации Депутат Ямпольская возмутилась продажей в России книг Акунина, Быкова, Парфёнова и Глуховского

Фото Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская раскритиковала продажу книг Бориса Акунина, Дмитрия Быкова, Леонида Парфенова и Дмитрия Глуховского, выступивших против спецоперации России на Украине. Непристойно «выделять целые полки» под творчество этих писателей, заявила она «Парламентской газете».

Сегодня абсурд происходящего становится уже невыносимым, дьявольским. Там сражаются наши ребята, здесь — обложки Акунина смотрят с витрины на Тверскую, — сказала парламентарий.

По мнению Ямпольской, книжная отрасль в период пандемии получила многочисленные льготы и поддержку, а также законодательно была отнесена к социальному предпринимательству. Однако парламентарий не уверена, что все точки продаж достойны поддержки властей.

Надеюсь, принимая подобные гуманные решения, глава региона либо города сначала поинтересуется: что именно в данной точке распространяют, каковы приоритеты? Если позиция книжных магазинов «никакой политики, just business», пусть и выживают по законам бизнеса. Жизнь будет суровой, зато честной, — подчеркнула Ямпольская.

Депутат заявила, что в ближайшее время комитет ГД намерен провести встречу с учредителям и владельцам книжных магазинов. Парламентарий отметила, что беседа ждёт и издательства.

Ранее на Украине запретили ввоз и распространение всех книг из России. Целью такого решения в украинском ведомстве назвали недопущение «культурного и информационного влияния» на население.