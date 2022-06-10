Гнев народа или травля конкурента: кто и почему отменяет концерты Киркорова Сенатор Ковитиди, продюсер Пригожин, крестник Матвиенко Тюльпанов озвучили свои претензии к Филиппу Киркорову и аргументы в защиту его гастролей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Филипп Киркоров

Летний гастрольный тур Филиппа Киркорова по России, приуроченный к 55-летию артиста, оказался под угрозой срыва после скандалов с православным крестом (номер в юбилейном концерте в Кремлёвском дворце) и видеообращения в поддержку уехавших из России Максима Галкина и Аллы Пугачёвой. Какие города уже отменили выступления певца и где его ещё ждут, что стоит за попыткой сорвать гастроли исполнителя — гнев народа или козни конкурентов, в каком настроении пребывает на фоне не радужных для него новостей сам «король эстрады» — в материале NEWS.ru.

«Не нужны нам эти толерантные ценности»

Филипп Киркоров должен был отправиться на гастроли по России с юбилейной программой GOLD. THE GREATEST HITS уже в июне. Однако 7 числа стало известно об отмене запланированного на 20 июня концерта артиста в Ставрополе. По словам представителя местного Дворца культуры и спорта, это произошло «по независящим от Дворца причинам». Ранее после жалоб мусульманской и православной общественности был отменён концерт певца в Пятигорске, который должен был состояться 19 июня. В обоих случаях сообщениям об отмене гастролей Киркорова предшествовали негативные публикации в региональных СМИ и Telegram-каналах о предстоящем событии, а также гневные выступления общественников.

Актриса-общественница Мария Шукшина отреагировала на отмену концерта Филиппа Киркорова в Ставрополе, дав понять, что поддерживает это решение.

Кто к нам с мечом придёт, тот от меча и погибнет. Не надо топтать наши святыни, г-да киркоровы, — написала Шукшина в своём Telegram-канале.

Заявление PR-менеджера Киркорова Екатерины Успенской о том, что в настоящее время исполнитель продолжает готовиться к концертам в Анапе, Сочи, Геленджике и Крыму (запланированы на июль 2022 года. — NEWS.ru), Шукшина прокомментировала словами «Краснодарский край и Крым, ваш выход!».

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Филипп Киркоров

Севастопольский журналист, общественный деятель Алиса Лазарева заявила NEWS.ru, что «Севастополь будет добиваться того, чтобы ноги Филиппа Киркорова не было в регионе». Она напомнила о том, что этим летом крымчане уже добились переноса концертов Алексея Кортнева и группы «Несчастный случай» после критики артистом спецоперации на Украине.

На сегодня концерты (Алексея Кортнева и группы «Несчастный случай». — NEWS.ru) перенесены пока на осень. Видимо, организаторы концертов ждут, что мы забудем (о видеороликах против спецоперации. — NEWS.ru). Но мы не забудем! И будем требовать не переноса, а отмены навсегда, — подчеркнула Алиса Лазарева.

По её словам, «выходки Филиппа Киркорова крымчане также прощать не собираются». Сенатор от Крыма, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди подтвердила NEWS.ru, что жители полуострова настроены против проведения концертов певца.

Филипп Киркоров — это перья, стразы, юбки и подведённые глаза. А мы не хотим такого артиста у нас в Крыму, не нужны нам эти толерантные ценности! — утверждает Ольга Ковитиди.

Председатель региональной общественной организации «Севастопольские мамы» Елена Голубева в разговоре с NEWS.ru выразила мнение, что «на фоне светлых образов наших солдат, участвующих в спецоперации, образ мужика в стразах в Крыму будет выглядеть нелепо и даже оскорбительно».

«Поведение „и нашим и вашим“ для него плохо закончится».

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Филипп Киркоров

Крестник председателя Совфеда Валентины Матвиенко, политик Владислав Тюльпанов (сын экс-сенатора Вадима Тюльпанова, умершего в 2017 году. — NEWS.ru), лично знакомый с Филиппом Киркоровым, заявил NEWS.ru, что «проблема артиста заключается в отсутствии внятной гражданской позиции». В качестве обратного примера Тюльпанов назвал близкого друга своей семьи Николая Баскова, который, по его мнению, «высказывает чёткую патриотическую линию».

За Филиппом я слежу два месяца очень внимательно. Он пытается усидеть на двух стульях в то время, как должен четко поддерживать нашу страну и президента. Поведение же в формате «угодить и вашим и нашим» плохо для него закончится, — считает Владислав Тюльпанов.

Биограф Филиппа Киркорова писатель Федор Раззаков в беседе с NEWS.ru согласился с Тюльпановым. По его словам, «Киркоров — избалованный человек с завышенной самооценкой и непомерными амбициями». Раззаков убеждён, что «мама внушила Филиппу идею о том, что он великий, ему всё можно».

Станцевал на кресте. Записал ролик с критикой слов Маргариты Симоньян, то есть в поддержку Максима Галкина, который из Израиля открыто критикует Россию. И вот получил «ответочку». Вдруг оказалось, что — о ужас! — даже поп-королю «не всё можно». Я уверен, что Филипп в шоке от этого открытия, — говорит писатель.

Иосиф Пригожин: надо закончить эту травлю артиста

Музыкальный критик Евгений Бабичев в беседе с NEWS.ru высказал предположение, что за отменой концертов Филиппа Киркорова могут стоять его прямые конкуренты — артисты и продюсеры, для которых «Киркоров как кость в горле». Он не исключил, что те могли воспользоваться ситуацией и способствовать раздутию скандала с целью сорвать гастроли популярного исполнителя.

Не было бы «танца на кресте» — нашли бы другой повод. Всё равно забросили бы скандал в СМИ в выгодном для себя ключе: «Киркоров — плохой». А цель одна — выбросить конкурента из плотных гастролей. Киркоров для многих своих коллег является раздражающим фактором. Он один из самых высокооплачиваемых артистов, его любят зрители. Некоторые [представители шоу-бизнеса] многое бы отдали, чтобы он куда-нибудь исчез со своего звёздного пьедестала, — заявил Евгений Бабичев.

Продюсер Иосиф Пригожин в разговоре с NEWS.ru призвал прекратить «травлю исполнителя». Он напомнил, что Филипп Киркоров уже принёс свои извинения тем, кого мог оскорбить «танцем на кресте».

Филипп не уехал из России, он с нами. Он не вибрирует (не критиковал спецоперацию. — NEWS.ru). Мне кажется, надо закончить эту травлю концертов артиста. Сейчас не время друг с другом внутри нашего российского общества выяснять отношения и ругаться, — заявил Иосиф Пригожин.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Иосиф Пригожин

PR-менеджер Филиппа Киркорова Екатерина Успенская в беседе с NEWS.ru призналась, что ей ничего не известно о позиции крымчан и их требованиях об отмене концертов исполнителя. Представитель артиста подчеркнула, что в настоящее время концерты певца, запланированные на июль, остаются в графике.

Настроение у Филиппа прекрасное. Он соскучился по зрителям. Все, кто придёт на концерты, получат огромное количество энергии, эмоций, любви от артиста, — пообещала PR-менеджер.

Успенская отметила, что в случае отмены новых концертов «будет жалко зрителей и поклонников, которые пропустят шоу с 27 переодеваниями Филиппа Киркорова».

Музыкальный критик Евгений Бабичев предложил «королю эстрады» «отменить концерты в „спорных городах“ до лучших времен и ехать туда, где его ждут и любят, таких городов наверняка немало».