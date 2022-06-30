«Туалеты на улице»: перед концертом Лепса возникла пикантная проблема Сенатор Цеков призвал снести крупнейший концертный зал Крыма и построить новый для аналога Евровидения

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Григорий Лепс

Концертный зал «Юбилейный» в Ялте, рассчитанный на 2500 мест, надо снести или «тотально реконструировать», заявил в беседе с NEWS.ru сенатор от Крыма Сергей Цеков. По его словам, внутри крупнейшей в Крыму концертной площадки, где традиционно выступают ведущие российские артисты (так, 5 июля здесь даст концерт Григорий Лепс), даже нет туалета для зрителей, а «есть всего один, и то служебный». Цеков предложил возвести вместо «Юбилейного» круглогодичный концертно-выставочный зал с подземной парковкой и сделать его площадкой федерального значения, например, для проведения аналога Евровидения в России.

Есть внутри всего один туалет, и то такой... для определенного круга людей. Не ВИП-туалет, но все-таки служебный. И есть платные туалеты на улице. Зал строился в советское время (в 1970-е. — NEWS.ru), люди были с другой идеологией. Действительно, очень странно построить зал и не предусмотреть туалеты. То есть они предусмотрели туалеты, но на улице. И эти туалеты были бесплатными, но потом их приватизировали и сделали платными. Это неправильно, — считает Цеков.

По мнению сенатора, «Юбилейный» надо либо «тотально реконструировать», либо снести. Он предлагает построить на этом месте круглогодичный концертно-выставочный зал с подземной парковкой и сделать площадкой федерального значения. Пока такого зала в Ялте, где предлагалось провести аналог Евровидения, нет, убеждён Цеков.

Концертный зал «Юбилейный» нуждается в тотальной реконструкции, я бы сказал, что его надо снести. Снести его, снести окружающие помещения, которые настроены диким образом — во время дикой «прихватизации» застроили всю набережную. Надо снести и на этом месте построить круглогодичный (сейчас КЗ работает только летом. — NEWS.ru) концертно-выставочный зал с подземной парковкой. И пусть новый зал будет федеральным, ничего другого в Крыму больше нет, — отметил член Совета Федерации.

Ранее глава администрации Ялты Янина Павленко поддержала инициативу продюсера Иосифа Пригожина учредить аналог международного музыкального конкурса «Евровидение» в России и провести его в Крыму. Она сообщила, что в ближайшее время готова пригласить всех поклонников песенных конкурсов в Ялту.