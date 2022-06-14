Макаревич назвал адом встречу с поклонниками на концерте Галкина

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Андрей Макаревич

Музыкант Андрей Макаревич посетил концерт Максима Галкина в Израиле, где ему удалось повстречать своих фанатов. Мужчина поделился полученными эмоциями насчет концерта, а встречу сравнил с адом.

Макаревич в своем Telegram-канале поделился, что приехал на выступление Галкина пораньше, из-за чего состоялось неожиданное общение со своими фанатами, которое артист поначалу сравнивает с адом.

Придя заранее в фойе большого зала, я предполагал, что с узнаваниями будет немножко ад. Был ад. Самое трогательное, когда совершенно незнакомый человек подходит к тебе и просто начинает беседу с середины. Терпел как мог. И вдруг понял — дело не в невоспитанности и не в местечковости (хотя хочется свалить именно на это), дело в том, что народ этой маленькой удивительной страны, народ, переживший такое, что другому народу не пожелаешь, этот народ сегодня настолько сконсолидирован, что подсознательно ощущает себя одной семьёй. А в семье и отношения семейные. Близкие. И я успокоился, — рассказал певец.

Также Макаревич сравнил Израиль и Одессу в плане раскрепощенности людей и их дружелюбия. Насчет концерта Галкина артист заявил, что комик «работает отлично».

Ранее стало известно, что жена Макаревича Эйнат Кляйн рассказала о нежелании оформлять новорожденному сыну российское гражданство. Женщина уточнила, что настоящий еврей должен жить в Израиле, также она добавила, что с малышом все нормально, но подробностей о нем Кляйн раскрывать не хочет.