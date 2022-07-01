«Ведут себя плохо»: Киркоров отказался от Dolce & Gabbana Киркоров заявил об отказе от Dolce & Gabbana из-за отношения к российским клиентам

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Филипп Киркоров

Филипп Киркоров отказался от вещей люксового бренда Dolce & Gabbana, несмотря на то, что несколько лет скупал самые свежие и актуальные коллекции марки, не жалея денег. Соответствующий пост опубликовала в своём Telegram-канале Ксения Собчак.

По словам артиста, причиной стало неподобающее поведение креативных директоров бренда.

Я сегодня послал их, они ведут себя в нашей стране неправильно. Я сказал, что я прекращаю с ними всякое сотрудничество раз и навсегда, всё! — заявил король российской эстрады.

Поводом послужило отношение представителе й марки к российским клиентам. «Ведут себя плохо», прокомментировала заявление Киркорова Собчак.

В прошлом году прокуратура Санкт-Петербурга обратилась в суд с требованием запретить рекламный видеоролик итальянского модного дома Dolce&Gabbana, на котором целуются мужчины. В нём также потребовали запретить видео, на котором целуются девушки.