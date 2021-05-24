Прокуратура потребовала запретить рекламу одежды с целующимися мужчинами

https://static.news.ru/photo/c3307b52-bc7b-11eb-8711-96000091f725_660.jpg Фото: instagram.com/dolcegabbana

Прокуратура Санкт-Петербурга обратилась в суд с требованием запретить рекламный видеоролик итальянского модного дома Dolce&Gabbana, на котором целуются мужчины. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов города.

Иск был подан ещё 14 мая. В нём также потребовали запретить видео, на котором целуются девушки. Истец считает, что материал содержит информацию, «отрицающую семейные ценности и пропагандирующую нетрадиционные сексуальные отношения».

Прокуратура подала такой иск после проведения проверки по запросу депутата Госдумы от «Единой России» Михаила Романова. Сейчас дело оставлено без движения, так как прокуроры не предоставили документы о результатах проверки по запросу парламентария, а также не указали информацию об ответчике.

В январе Колпинский районный суд Санкт-Петербурга постановил запретить на территории России ряд интернет-ресурсов, распространяющих аниме. По мнению сотрудников прокуратуры, некоторые из мультфильмов, представленных на сайтах, содержат сцены насилия и жестокости.

Судья удовлетворил иск прокурора, требовавшего запретить такие аниме, как «Тетрадь смерти», «Наруто», «Токийский террор» и «Эльфийская песнь». По мнению обвинителя, одни только названия указывают на деструктивный характер этих мультфильмов.