Американская певица Майли Сайрус и австралийский актёр Лиам Хемсворт объявили о разводе.
Молодые люди решили сосредоточиться на карьере, сообщил представитель исполнительницы. По данным
Сайрус и Хемсворт тайно поженилась в декабре 2018 года. В этом году они отметили 10-летие отношений.
Как ранее писал News.ru, ямайский певец Майкл Мэй, известный под псевдонимом Flourgon, подал иск в нью-йоркский суд на Сайрус. Истец утверждает, что поп-дива использовала в своей композиции We Can’t Stop часть слов и музыкальную структуру его песни We Run Things, которая была записана ещё в 1988 году