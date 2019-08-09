https://static.news.ru/photo/79569cf6-bc2c-11e9-88be-fa163e074e61_660.jpg Лиам Хемсворт и Майли Сайрус Фото: Birdie Thompson/AdMedia/Global Look Press

Американская певица Майли Сайрус и австралийский актёр Лиам Хемсворт объявили о разводе.

Молодые люди решили сосредоточиться на карьере, сообщил представитель исполнительницы. По данным The Hollywood Reporter , Сайрус сняла обручальное кольцо, дав понять, что теперь она свободна.

Сайрус и Хемсворт тайно поженилась в декабре 2018 года. В этом году они отметили 10-летие отношений.

Как ранее писал News.ru, ямайский певец Майкл Мэй, известный под псевдонимом Flourgon, подал иск в нью-йоркский суд на Сайрус. Истец утверждает, что поп-дива использовала в своей композиции We Can’t Stop часть слов и музыкальную структуру его песни We Run Things, которая была записана ещё в 1988 году