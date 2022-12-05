Кучера — о «предательстве» Урганта, запрете Пугачевой и величии Макаревича Актер, телеведущий Оскар Кучера в интервью NEWS.ru призвал изменить формат «голубых огоньков» и вернуть на Первый канал программу Ивана Урганта

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Оскар Кучера

Актер, телеведущий Оскар Кучера заявил, что на фоне проведения специальной военной операции на Украине «голубые огоньки» не могут быть прежними. Он призвал избавиться от деланной радости на телеэкране и вернуть на Первый канал программу Ивана Урганта. Почему Кучера считает, что кампания против шоумена могла быть проплаченной, и кто истинные патриоты — уехавшие из России артисты или те, кто решил остаться в стране, Оскар рассказал в интервью NEWS.ru.

— Недавно вы выпустили песню «Верю!». Говорят, что артисты должны быть вне политики. Не согласны с этим? Песня явно в поддержку СВО.

— Песня в поддержку мира. Там даже слова такие есть: «Не знаю, что дальше будет, как станем залатывать дыры. Но верю, что все мы — люди и все мы хотим мира». Вот про что песня.

Мне кажется, художник не может быть в стороне от того, что происходит с его страной. Нельзя не замечать то, что происходит... Честно скажу, я не могу представить себе, если ничего не изменится до декабря месяца [в ходе проведения СВО], в этом году «голубого огонька». Ну не могу я себе представить это сейчас! Это не значит, что всем надо похоронить себя заживо и, как говорится, «сидеть и втыкать». Нет. Но вот в прежнем формате, мне кажется, он не может быть сейчас.

Эти конфетти и прочие серебряные дождики, искусственно улыбающиеся лица артистов, хлопающие зрители — ну так не должно быть. Улыбающиеся — да. Говорящие разумные вещи — да. Поющие хорошие песни, необязательно патриотические — можно о любви петь, можно петь о чем угодно — да.

Но вот эта вся история (традиционные «огоньки». — NEWS.ru), если честно, меня всегда коробила, ну правда. Я понимаю, что артисты обязаны там быть. Но мне как-то неловко... И смотреть как-то на это неловко. Человек глупость какую-то сказал — а все [смеются]. Я-то знаю, как это снимается: там никто ничего не говорит. «Ребята, посмейтесь, пожалуйста», — командует администратор. Ты приехал на пять минут, тебя отсняли быстренько — и всё, а потом вставляют везде, как ты хохочешь над чужими шутками.

— Планируете выступать со своей новой песней на большой сцене? Место освободилось: ушли Макаревич, еще ряд исполнителей...

— Как там Макаревич сказал? Что «лучшие уехали»?

— Он сказал, что «Россия уехала из России».

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Андрей Макаревич

— Вот как... Я уже приглашен в достаточно большое количество концертов. Но выбрал пока поездки в госпитали и к мобилизованным. И с этой песней в том числе. Да, я планирую выступать. Не потому что Макаревич освободил сцену. Для меня Макаревич-артист по-прежнему остается великим. Как и Пугачева. Пугачева-человек, Пугачева-артист — я это разделяю. И когда Денис Майданов, мой хороший знакомый и уважаемый мною человек, говорит, что «нужно запрещать»... я боюсь всех этих запретов, скажу вам честно.

С политической точки зрения творчество, если оно не пропагандирует какую-то гадость, рассматривать нельзя. Разве песня «Три счастливых дня» станет хуже от того, что Пугачева уехала из страны? Нет, она как была великой, так и останется. Да и Пугачева как была великой артисткой, так и останется. А Пугачева-человек...

Ну, слушайте, у Левитанского есть замечательное стихотворение: «Каждый выбирает для себя женщину, религию, дорогу. Дьяволу служить или пророку — каждый выбирает для себя».

— А как вы думаете, кто больше патриот — оставшиеся Киркоров и Басков или уехавшие Макаревич, Галкин?

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Оскар Кучера

— Есть мужчины, которые очень любят своих жен, и это не мешает им спать с другими. Вот скажите мне, пожалуйста, кто больше любит свою женщину: тот, кто не спит с другими, или тот, кто спит? Да нет ответа на этот вопрос, понимаете, в чем дело. Просто любовь у них какая-то странная. То есть они (я про тех, кто уехал) тоже делятся — для меня, во всяком случае — на людей, которые люди...

Например, Толя Белый. Обожаемый, уважаемый мною артист, товарищ. Он не сдюжил, не справился с ситуацией, не принял ее. Человек ни слова гадости не сказал — он просто уехал. Молча. Доиграл спектакли, без поклонов. И уехал. И не стал гадить на ту страну, которая его взрастила и сделала тем артистом, которым он сейчас является. И он для меня остался и артистом большим, и человеком. Несмотря на то, что у нас с ним разные взгляды на жизнь. А есть другие люди (не хочу фамилии называть) — которые гадят. Издалека...

— Почему вы стали так интересоваться политикой?

— Я просто, как и все, наблюдаю, анализирую. То, что творит Запад с Украиной... я считаю, они уничтожают ее.

Лавров говорит: «Путин готов к переговорам». Мы каждый день говорим, что готовы к переговорам. Но, к сожалению, господин Зеленский глубже и глубже влезает, простите за выражение, в задницу, из которой на сегодняшний день у него точно выхода нет.

Потому что это же какая-то странная ультимативная форма: «Ребята, мы с вами не будем говорить, пока вы не вернете [Крым и другие вошедшие в состав России территории]». Ну то есть это, условно говоря, пока вы себе пальцы на руках не отрежете, мы с вами разговаривать не будем. Но это же наши пальцы! Как мы их резать будем?! Вы что?! Как вы себе это представляете?!

— Вы упомянули Зеленского — вы с ним лично общались, когда он был актером, продюсером?

— Да, я общался с ним немного, когда давным-давно снимался у него в «Квартале 95». Он зарабатывал хорошие деньги, был отличным артистом и медиаменеджером. Я понимаю, что это изначально не его идея была (баллотироваться в президенты Украины. — NEWS.ru).

Фото: Ukraine Presidency/Global Look Press Владимир Зеленский

— Вы снимались в украинских проектах...

— И не в одном. Половину 2020 года и практически весь 2021-й, до августа, я был в Киеве на съемках фильмов и сериалов. Все эти проекты вышли на канале «Россия». Это были совместные проекты: российские режиссеры, много российских артистов, украинская съемочная группа, украинская выпускающая компания. Такая коллаборация была. Ничего не поменялось, работа шла, просто шла (показывает, как кто-то шепчет на ухо): «Тихо, ребята. Чтоб никто не узнал, Оскарик, ходи в бейсболке по Киеву, ладно? Ну не дай бог что».

Один раз прошел без бейсболки — ко мне подошел человек и на украинском языке сказал типа «чё ты здесь делаешь, ты ж москаль».

Ну то есть (иронично) «национализма там нет» и «ненависти к русским нет». Откуда?

Я видел руководителя нацистских подразделений в Одессе. Фамилию не помню, зовут Марк. Познакомились на «Книжке» (большой рынок в Одессе. — NEWS.ru), мне его представили как чувака, который управляет нацистами. Я его спросил: «А на хрена?» — «Пока платят — будем». Ребята даже не скрывают этого.

— Как вы себя определяете — артист, шоумен, певец, общественный деятель?

— По профессии я актер. А всё остальное — это ипостаси. Что касается моей политической, как вы говорите, деятельности, которая пока еще даже не в зачатке, так скажем, это просто моя гражданская позиция, как бы это громко ни звучало. Но я же могу играть какую-то дрянь и оставаться хорошим человеком. А могу быть мегаобаятельным на экране и конченой дрянью в жизни. Поэтому, наверное, в первую очередь мне бы хотелось быть приличным человеком. А всё остальное — это профессия артиста.

— Одна из ваших самых известных ролей в кино — Порохня в «Улицах разбитых фонарей». Вы довольны тем, как развивается кинокарьера?

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Оскар Кучера

— Я долгое время был заложником своего телевизионного образа, с которым борюсь по сей день. Слава богу, сейчас режиссеры начали видеть во мне всё-таки актера, а не пацана. Конечно, хочется большего, какой-то такой роли, сыграв которую, понимаешь: да, ты это сделал, и это дало тебе дорогу в другие подобные проекты. Пока такой роли не было. Но она будет обязательно, тут сомнений нет никаких.

— В свое время вы ушли из проекта «Звезды сошлись» на НТВ. Соглашаясь вести это шоу, думали, что оно будет иным, не таким желтым?

— Я даже задал этот вопрос прежде, чем меня утвердили. Я спросил: «Это не желтуха вот эта вот вся ваша?» «Нет, ты что, это совсем другая история», — ответили мне. Отлично. Ну, вышло немножко по-иному. Что вышло, то вышло. Я сначала, конечно, переживал. А сейчас думаю: спасибо, что это было в моей жизни. Всё надо попробовать.

— Если бы вам предложили вести шоу на Первом канале — «Вечерний Кучера», скажем, — вы бы согласились?

— Конечно, согласился бы. Это же деньги. (Смеется.)

Слушайте, то, что делает Ваня [Ургант], — это реально очень-очень круто. И этому надо посвящать свою жизнь. Я бы так не смог. Потому что у меня интересы немножко шире, что ли. Ну то есть мы разные. Ванька очень долго шел к этому, и он реально молодец. Потом, у Вани удивительное чувство юмора. И чувство такта также развито высоко, он интеллигентный человек, и он абсолютно там (в телеэфире. — NEWS.ru) в своей тарелке. Кстати, я не очень понимаю, почему нет этого проекта, сейчас он был бы очень к месту.

На Ваню наехали — там, «предатель родины». Я не знаю, у меня такое ощущение, что это была какая-то раскрученная за деньги история. Я не слышал от Вани (ну кроме того, что поставил черную фотографию на аватарку, потому что все тогда это делали, никто в тот момент не разбирался, что произошло) ничего такого, что порочило бы его как гражданина своей страны и характеризовало его как предателя. Вы слышали, может быть? Нет? Мне кажется, никто не слышал. Потому что этого, мне кажется, не было.

А то, что он уехал в начале спецоперации, — слушайте, у него тоже, по-моему, четверо или пятеро детей, как у меня. Он мог испугаться. И у него была возможность уехать. Потом он вернулся. Причем он не говорил, что уехал из страны, — он сказал «запланированный отпуск». Ну почему же у нас так любят травить, сразу нападать, не разобравшись? «Кто свидетель — я свидетель, а что случилось?» Так и живем уже много-много лет.

— У вас пятеро детей разного возраста. Кто их кумиры — Милохин, Моргенштерн, SHAMAN?

— Ни Милохин, ни SHAMAN не являются кумирами моих детей. Моему среднему сыну что-то нравится из Моргенштерна, я совершенно не против, он реально талантливый чувак. Там понесло парня не в ту сторону, мне кажется. Но он способный. И музыку делает достаточно качественную, так фирмА, что называется, модно. Тексты — «такое», как говорят на Украине. Но запрещать не буду, нет. Могу сказать: «Чувак, мне кажется, что это какая-то прям жижа». Но через это надо пройти.

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости Моргенштерн

А так моим детям нравится очень разная музыка. В основном это западная музыка, хип-хоп, рэп. Из наших Zivert им нравится, мне она тоже нравится, скажу честно. И очень мне нравится Markul. Вообще супер, я его фанат. Он такой настоящий, в своем стиле, классный.

Мне кажется, раньше наша власть имела таких хомячков типа Моргенштерна, Бузовой. Вы замечали? Как только что-то не так у нас в стране — фигак, Бузова развелась! Или там «завелась». Или Моргенштерн что-то выкинул. То есть как бы — раз, и отвлекают людей. У меня было ощущение, что для этого сделано. А когда сейчас такой мощный мегапатриотический общественный подъем, они просто оказались не нужны. В них перестали вкладывать деньги — и их больше нет в медиапространстве. Если бы вы мне сейчас не напомнили, я бы не вспомнил.

Думаю, со временем наступит определенный ренессанс. Мы сейчас — не Россия, а весь мир — очень похожи на Римскую империю. Мы скатились до... помните «Камо грядеши» Генрика Сенкевича? Это очень хорошая история, она показывает картину сегодняшнего мира, который просто спился, снюхался до состояния отсутствия морали. А когда мораль перестает существовать, общество, на мой взгляд, начинает исчезать, элементарно съедая само себя. Империи рушатся. И то, что мы сейчас видим, — это просто реально крах цивилизации. По-другому не могу сказать. Мне кажется, мы сейчас в очень быстром режиме переживаем, условно, падение метеорита или ледниковый период. И выход из этого только один: либо исчезновение планеты Земля (чего никому бы, наверное, не хотелось), либо ренессанс.