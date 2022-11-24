«Ты меня тоже хвалил»: Собчак ответила Моргенштерну за Бузову Собчак ответила Моргенштерну после упреков в адрес Бузовой о «предателе родины»

Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press

Ксения Собчак

Ксения Собчак вступилась за Ольгу Бузову после того как иноагент Моргенштерн (Алишер Валеев) упрекнул поющую ведущую в лицемерии. Телеведущая напомнила рэперу, что он и сам поступал подобным образом, о чем написала в своем Telegram-канале.

Речь идет о посте, который музыкант разместил в соцсетях после того, Ольга Бузова фактически назвала его «предателем родины». Так поющая ведущая ответила на вопрос, слушает ли она модного исполнителя. В ответ Моргенштерн припомнил экс-ведущей «Дома-2», что всего пару месяцев назад она обнималась с ним в аэропорту как лучшая подруга. «Как же я за пару месяцев предателем-то стал», упрекнул Бузову рэпер.

На пост отреагировала Ксения Собчак, которая привела ему в пример себя.

Так ты тоже меня после интервью благодарил и хвалил, а теперь «сука», — написала телеведущая.

Речь идет об интервью в шоу «Осторожно: Собчак», в котором Моргенштерн неосторожно высказался о праздновании Дня победы. После этого публику охватила волна возмущения. А вскоре в отношении музыканта возбудили дело о пропаганде наркотиков.

В этом рэпер сейчас обвиняет Собчак, называя ее последними словами и упрекая в том, что это она разрушила его карьеру. Музыкант оправдывает свои слова тем, что интервью у него ведущая брала в день свадьбы и буквально застала его врасплох.

Ранее Ксения Собчак ответила рэперу Алишеру Моргенштерну на обвинения в «мразотности» в ее адрес и утверждения, что за ее успехами в интервью стоит большая команда специалистов. Журналистка иронично обратилась к артисту словами «мразь мрази глаз не выклюет» и предложила Моргенштерну записать с ним новое интервью.