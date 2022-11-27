«Сюрреализм»: участники Little Big о певце SHAMAN Солисты Little Big раскритиковали творчество певца SHAMAN и назвали его образ сюрреалистичным

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Певец SHAMAN (Ярослав Дронов)

Участники Little Big Cофья Таюрская и Илья Прусикин (Ильич) в YouTube-интервью Ирине Шихман раскритиковали творчество певца SHAMAN (Ярослав Дронов) и назвали его образ сюрреалистичным. Они не поверили, что артист раскрутился без продюсеров и напомнили, что премьера песни SHAMAN состоялась на одном из федеральных каналов.

Ну скажи мне, сколько артистов, которые делают себя сами, премьерили свои песни на телеканале «Россия»? — недоумевает Таюрская.

По мнению Ильича, образ Дронова является сюрреалистичным, поскольку он носит нетипичные дреды, выступает под восточным псевдонимом, но при этом поет о том, что он русский.

При этом впервые песню «Встанем» SHAMAN продемонстрировал в соцсетях 23 февраля, а на телевидении она прозвучала через три месяца — 26 июня.

В октябре народный артист России Илья Резник назвал причины популярности SHAMAN: по его мнению, Дронов является чисто коммерческим проектом. Кроме того, поэт-песенник отметил возросшие гонорары Дронова: так, по его словам, ранее выступление SHAMAN стоило 600 тысяч рублей, однако вскоре он уже просил 3,3 млн рублей.

Музыкальный критик Евгений Бабичев ранее упрекнул SHAMAN в том, что тот не показывает творческого развития и продолжает писать однообразные песни на одну и ту же тему. По его мнению, Дронов должен перестать бить в одну точку и делать лишь патриотические песни — пусть даже когда-то это и принесло ему успех.