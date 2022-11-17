«Это кощунство — петь, орать»: отец Урганта объяснил его отсутствие на ТВ Отец Урганта объяснил отсутствие передачи своего сына на ТВ

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Иван Ургант

Отец Ивана Урганта Андрей Ургант объяснил, почему передачу его сына «Вечерний Ургант» сейчас не показывают по телевидению. Актер считает кощунством петь и плясать, когда гибнут люди, и считает, что его сын придерживается такого же мнения, пишет «КП — Санкт-Петербург».

Андрей Ургант признался, что не знает, ходит ли Иван на работу, он добавил, что его никто не ставит в известность о проектах сына. Однако официально программу «Вечерний Ургант» никто не закрывал и к ее ведущему у Кремля претензий нет.

Он не является врагом народа или предателем родины. Никуда он никогда в жизни не уезжал, — говорит актер.

Андрей Ургант добавил, что его сын все реже и реже делится информацией о своей программе, так как про него было сказано много гадостей. Однако он не представляет, о чем можно шутить в такое непростое время.

Если бы меня спросили, почему меня нет в развлекательных передачах, я бы ответил: «Потому что я не хочу развлекаться во время военных действий». Мне кажется, когда гибнут люди — это кощунство: плясать, орать, кричать, петь песни, как это делают некоторые каналы... Я думаю, что Иван тоже не склонен думать, что надо развлекаться в это время, — добавил отец телеведущего.

Однако, добавил актер, к каналам у него нет претензий, так как они не закрывают его программу «Пятеро на одного», которая отчасти является развлекательной, отчасти — познавательной.

Ранее актриса Алла Михеева рассказала, где сейчас находится основатель передачи. Она сообщила, что Иван Ургант никуда не уезжал и продолжает ходить на работу в «Останкино».