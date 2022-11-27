Кива: любой преемник Зеленского согласится на мирные переговоры с Россией

Фото: Ukrainian Presidency Press Offic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Бывший депутат Верховной рады Илья Кива заявил в своем Telegram-канале, что любой преемник президента Украины Владимира Зеленского согласится на мирные переговоры с Россией. Политик добавил, что в Киеве в настоящее время есть разрозненные группы, которые ведут борьбу за власть. Он отметил, что Украина не является монолитом, а тот, кто придет после Зеленского, будет более договороспособный.

Тот, кто придет следующий к власти, или получит возможность контроля над территорией Украины, все равно будет более договороспособным, чем сегодняшний Зеленский, — сказал Кива.

Бывший нардеп призвал углубить и усилить политическое противостояние внутри Украины.

Падение ракеты на территории Польши является гамбитом президента Украины Владимира Зеленского, из-за которого США могут столкнуться с Россией, написал ранее американский журнал The American Conservative. Журналисты при этом отмечают, что Вашингтон должен сделать всё, чтобы этого не допустить.

В издании при этом уверены, что Зеленский может повторить подобный сценарий, чтобы втянуть НАТО в прямой конфликт с Москвой. В мнению автора материала, США должны перестать защищать Европу и предоставить Брюсселю решить эту задачу самостоятельно. Отдельно сообщается, что Запад должен сократить свою военную помощь Украине.