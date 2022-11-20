«Муз-ТВ» заглушил в одной из песен слова «мир» и «война» «Подъём»: «Муз-ТВ» заглушил слова «мир» и «война» в песне группы «Гости из будущего»

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Во время исполнения певицей Zivert песни 2004 года «Все решено» группы «Гости из будущего» в программе «Битва поколений» на «Муз-ТВ» были заглушены слова «мир» и «война» в тексте «Мы голосуем за мир, но снова в моде война», пишет «Подъём». Издание связалось с ведущим проекта Константином Анисимовым, однако тот не смог ответить, почему два этих слова были заглушены. Он попросил «Подъём» обратиться в пресс-службу телеканала.

Я не могу давать комментарии от «Муз-ТВ». Вам нужно обратиться в пресс-службу «Муз-ТВ», — сказал ведущий шоу.

Ранее стало известно, что солисты музыкальной группы Anacondaz Артем Хорев и Сергей Карамушкин судятся с властями Екатеринбурга и Перми из-за сорванных и отмененных концертов. Прокуратура Свердловской области объяснила суду, что полиция пришла на выступление музыкантов в Екатеринбурге из-за их поддержки оппозиционера Алексея Навального.

Также в прокуратуре отметили, что участники группы неоднократно критиковали органы власти России и осуждали проведение военной операции на Украине. В полиции заявили, что проведение концерта не было согласовано с местным руководством.