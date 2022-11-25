«Жидковата ты, муся»: Кучера высказался о Лободе после отказа ей Литвой Кучера назвал Лободу «проукраинской воинствующей особой» после отказа от певицы в Литве

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Светлана Лобода

Оскар Кучера прокомментировал решение литовских властей признать Светлану Лободу персоной нон грата и отказаться от ее концертов в стране. Причиной они указали «неоднозначное отношение» певицы к России, что сильно удивило Кучеру, который высказался по этому поводу в своем Telegram-канале.

Актер уверен, что с «позицией» артистки по отношению к России как раз все понятно. Он указал на непоследовательность певицы в своих решения: сначала она заявила, что не собирается петь для русских, а после вдруг сообщила, что будет петь на русском.

Вы уж меня простите, но как это непонятна позиция этой пИвицы ртом?! Она же очень четко обозначила себя проукраинской воинствующей особой! Обос...ла Россию и сказала, что петь для русских не собирается! А теперь она сообщает, что будет петь на русском, так как это ее родной язык, — написал Кучера.

Актер припомнил Лободе якобы сказанные ею слова о том, что она будет петь на русском языке, потому что он «приносит больше денег» артистке. Сама Лобода позже заявила, что ничего подобного она не публиковала в своих соцсетях и это «проплаченная история». Вероятно, не поверил в это и Кучера, считающий, что после сделанных ею заявлений Лободу вряд ли примут в России.

Только, надеюсь, и россияне тебя обратно не примут. Жидковата ты, муся, — заключил актер.

Ранее сообщалось, что украинская певица Светлана Лобода собиралась на гастроли по нескольким городам Литвы. Но власти посчитали ее угрозой для республики «с учетом ее прежней позиции в отношении России». В частности, речь идет о концертах на 9 Мая в Крыму.