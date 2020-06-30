«Копия Филипп»: подросший сын Стоцкой поразил сходством с сыном Киркорова

https://static.news.ru/photo/147910a8-bacc-11ea-8742-fa163e074e61_660.jpg Анастасия Стоцкая ии Филипп Киркоров Фото: 100tskaya/instagram.com

Певица Анастасия Стоцкая опубликовала кадр с дня рождения сына Филиппа Киркорова и породила новую волну слухов. Пользователей поразило сходство сына певицы с наследником короля российской поп-сцены. Они не первый раз находят похожие черты во внешности детей. В этот раз предположения о том, что Стоцкая могла стать матерью детей Киркорова, стали звучать с новой силой.

О том, что сын певицы Саша выглядит как брат-близнец Мартина, писали всегда. Сама Стоцкая, которая, к слову, замужем за бизнесменом, не раз опровергала домыслы.

29 июня Киркоров закатил вечеринку возле своего дома. На неё собрались известные звёзды шоу-бизнеса.

Это сын Киркорова. Вылитый папа, — написала одна из подписчиц.

Впрочем, мнения на этот счёт разделились. Нашлись и те, кто посчитал, что мальчик больше похож на свою звёздную маму, и никак не может быть связан с Киркоровым.

Cын Насти похож на Настю и мужа, просто тёмненький . Хватит уже говорить то, чего нет, — подчеркнула фанатка.

Ранее сама певица в очередном выпуске программы «Секрет на миллион» отметила тот факт, что её сын, дети Киркорова и он сам похожи между собой. Однако она подчеркнула, что никаким образом не участвовала в поиске суррогатной матери, а также в других процедурах, с помощью которых появились Мартин и Алла-Виктория Киркоровы.

Девушка также призналась, что была влюблена в артиста в начале 2000-х годов, когда он её продюсировал как актрису и певицу. Однако их роман не сложился из-за обещаний Киркорова, которые он так и не выполнил, писал NEWS.ru.