Киркоров столкнулся с Малаховым на отдыхе в Греции

Журналисты засняли телеведущего Андрея Малахова в Греции, где он отдыхает в гордом одиночестве. В этом же отеле живёт певец Филипп Киркоров.
Ведущий программы «Прямой эфир» не спешит хвастаться своей заграничной поездкой. Однако сегодня он пришёл позавтракать в отель Elounda Mare Hotel. Оказалось, что за соседним столом сидел исполнитель хита «Цвет настроения синий». Звёзды мило пообщались, после чего разошлись.
Фанаты Киркорова заметили рядом с кумиром накаченного мужчину. Telegram-канал «Только никому» выяснил, что музыкант отдыхает с режиссёром мюзиклов Константином Камыниным.
Известно, что Киркоров прилетел в Грецию на частном самолёте. Вместе с ним его арендовал рэпер Тимати, который решил отдохнуть с матерью и дочкой Алисой,
Как писал NEWS.ru, российская модель, первая вице-мисс РФ 2014 года Анастасия Решетова с сыном Ратмиром от рэпера Тимати улетела в отпуск в Сен-Тропе (Франция) к отцу музыканта — Ильдару Юнусову. Сам исполнитель в компании своей дочери Алисы и мамы Симоны поехал в Грецию, где поселился в роскошном отеле друга Филиппа Киркорова.
А Тимати не стал рассказывать, куда именно решил отправиться, ограничившись публикацией в соцсети кадров из иллюминатора частного самолёта и совместного с шестилетней Алисой фото на яхте.
Добавьте наши новости в избранные источники