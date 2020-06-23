Канделаки отреагировала на слухи о сексе с украинским футболистом

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Телеведущая Тина Канделаки дала интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону и ответила, в том числе, на вопросы о личной жизни. Он спросил у неё, правдиво ли заявление экс-футболиста киевского «Динамо» Артёма Милевского о том, что он занимался с ней сексом. Канделаки говорить напрямую об этом не стала.

Могу поразиться ещё раз тому, что обычно среди мужчин считалось раньше не по-джентельменски хвастаться, что у него был секс с женщиной. Выглядит это крайне печально. Получается, что никаких других счастливых моментов в его жизни не было. Ты, мой родной, мне не супруг и не духовник, поэтому можно я не буду отвечать на этот вопрос, — обратилась она к Гордону.

Год назад Милевский признался в интервью Евгению Савину в блоге «КраСава», что он якобы спал с Канделаки, когда она была ведущей передачи «Самый умный».

Ранее Канделаки заявила, что при нынешних принципах построения отношений между мужчинами и женщинами не смогла бы выйти замуж, если бы сейчас была одинокой. Женскую модель поведения она назвала «романтикой инфантилизма» и зависимостью от мужчины, писал NEWS.ru.