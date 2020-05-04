Хирург оценила пластические операции Степаненко

Пластический хирург Марина Байрамукова считает, что юмористка Елена Степаненко могла потратить на операции по омоложению около миллиона рублей.
По словам эксперта, 67-летняя артистка активно преображает свою внешность, начав с сильного похудения.
Была ли это строгая диета или бариатрия, остаётся только гадать. Но результат, как говорится, очевиден, — отметила хирург.
Байрамукова пояснила, что снижение веса часто приводит к тому, что лицо, особенно у пожилых людей, становится обвисшим. В связи с этим Степаненко и могла решиться на хирургическое вмешательство.
Однозначно можно сказать, что Степаненко сделала блефаропластику: у неё открылся взгляд, ушло нависающее верхнее веко, уменьшились пастозность и отёчность в области нижнего века, — сообщила эксперт.
Она также предположила, что юмористка сделала липосакцию второго подбородка, радиоволновой лифтинг, платизмопластику, ультразвуковую подтяжку лица и козелковую подтяжку,
Ранее NEWS.ru писал, что поклонники творчества Елены Степаненко начали поговаривать о новом романе их любимицы. 37-летняя звезда эстрады после разрыва с Евгением Петросяном похудела и стала выглядеть на несколько лет моложе. Такие изменения в её облике фанаты связывают с появлением молодого мужчины в жизни артистки.
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