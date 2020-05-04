Хирург оценила пластические операции Степаненко

https://static.news.ru/photo/4a880a5c-8e10-11ea-b7c0-fa163e074e61_660.jpg Елена Степаненко Фото: esheneve4er/instagram.com

Пластический хирург Марина Байрамукова считает, что юмористка Елена Степаненко могла потратить на операции по омоложению около миллиона рублей.

По словам эксперта, 67-летняя артистка активно преображает свою внешность, начав с сильного похудения.

Была ли это строгая диета или бариатрия, остаётся только гадать. Но результат, как говорится, очевиден, — отметила хирург.

Байрамукова пояснила, что снижение веса часто приводит к тому, что лицо, особенно у пожилых людей, становится обвисшим. В связи с этим Степаненко и могла решиться на хирургическое вмешательство.

Однозначно можно сказать, что Степаненко сделала блефаропластику: у неё открылся взгляд, ушло нависающее верхнее веко, уменьшились пастозность и отёчность в области нижнего века, — сообщила эксперт.

Она также предположила, что юмористка сделала липосакцию второго подбородка, радиоволновой лифтинг, платизмопластику, ультразвуковую подтяжку лица и козелковую подтяжку, передаёт «Собеседник».

Ранее NEWS.ru писал, что поклонники творчества Елены Степаненко начали поговаривать о новом романе их любимицы. 37-летняя звезда эстрады после разрыва с Евгением Петросяном похудела и стала выглядеть на несколько лет моложе. Такие изменения в её облике фанаты связывают с появлением молодого мужчины в жизни артистки.