Гузеева обогнала Сябитову по размеру пенсии

https://static.news.ru/photo/d5151f78-8df3-11eb-99c1-96000091f725_660.jpg Фото: syabitova_roza/instagram.com

Лариса Гузеева получает пенсию в три раза больше, чем Сябитова. Обе пенсионерки работают телесвахами в «Давай поженимся!», но размер пособия от государства у них разный.

Гузеева получает 45 тысяч рублей, Сябитова — 14 тысяч рублей. Разница в выплатах объясняется тем, что у «бесприданницы» есть звание заслуженной артистки России, тогда как Роза Сябитова числится в обычных рядовых пенсионерах, сообщает KP.RU.

Прибавка в 30 тысяч рублей положена всем деятелям культуры с московской пропиской за звания заслуженных или народных артистов, независимо от того, работает пенсионер или нет.

Сябитова не раз говорила, что не надеется на помощь государства и будет работать, пока её «ноги таскают». Телесваха уверяет, что она трудоголик и работала всю жизнь.

Что касается московской надбавки артистам, это заслуга мэра Москвы Сергея Собянина. Выплаты получают порядка тысячи заслуженных и народных деятелей культуры.

Ранее NEWS.ru сообщал, что актриса Людмила Поргина оценила слова художника Никаса Сафронова о том, что пенсия звёзд такой величины, как она, должна составлять около 150 тысяч рублей. Актриса рассказала, что во время своего брака с актёром Николаем Караченцовым она отказалась от работы в театре, а теперь живёт достаточно скромно.