Гузеева обогнала Сябитову по размеру пенсии

Лариса Гузеева получает пенсию в три раза больше, чем Сябитова. Обе пенсионерки работают телесвахами в «Давай поженимся!», но размер пособия от государства у них разный.
Гузеева получает 45 тысяч рублей, Сябитова — 14 тысяч рублей. Разница в выплатах объясняется тем, что у «бесприданницы» есть звание заслуженной артистки России, тогда как Роза Сябитова числится в обычных рядовых пенсионерах,
Прибавка в 30 тысяч рублей положена всем деятелям культуры с московской пропиской за звания заслуженных или народных артистов, независимо от того, работает пенсионер или нет.
Сябитова не раз говорила, что не надеется на помощь государства и будет работать, пока её «ноги таскают». Телесваха уверяет, что она трудоголик и работала всю жизнь.
Что касается московской надбавки артистам, это заслуга мэра Москвы Сергея Собянина. Выплаты получают порядка тысячи заслуженных и народных деятелей культуры.
Ранее NEWS.ru сообщал, что актриса Людмила Поргина оценила слова художника Никаса Сафронова о том, что пенсия звёзд такой величины, как она, должна составлять около 150 тысяч рублей. Актриса рассказала, что во время своего брака с актёром Николаем Караченцовым она отказалась от работы в театре, а теперь живёт достаточно скромно.