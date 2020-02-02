https://static.news.ru/photo/45213ce4-45ce-11ea-ac73-fa163e074e61_660.jpg Ксения Собчак Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российская телеведущая Ксения Собчак прокомментировала фотосессию депутата Госдумы Натальи Поклонской в голливудском стиле.

Поклонская в игривом настроении, — написала журналистка в своём Telegram-канале «Кровавая барыня».

Народная избранница опубликовала снимки 2 февраля 2020 года на своей странице в социальной сети Facebook. Она также добавила, что сразу всё выкладывать не будет. Такие фотосессии, по её мнению, поднимают настроение, самооценку и дают почувствовать себя королевой.

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