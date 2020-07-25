Гая Ричи лишили прав из-за доноса велосипедиста

https://static.news.ru/photo/b9ae3192-ce82-11ea-a294-fa163e074e61_660.jpg Гай Ричи Фото: picture alliance/Global Look Press

На кинорежиссёра и бывшего супруга певицы Мадонны Гая Ричи пожаловался в полицию катавшийся на велосипеде мужчина, который заметил знаменитость пишущим сообщения, когда тот стоял в пробке, находясь за рулём своего автомобиля.

Велосипедист снял происходящее на камеру смартфона и предоставил записи полицейским. После этого суд рассмотрел жалобу и выписал Ричи штраф в 666 фунтов и лишил его права управлять авто на полгода.

Наказавший кинорежиссёра велосипедист, как предаёт РЕН ТВ, таким образом наказал уже 300 нарушителей ПДД, которые пишут СМС за рулём и могут стать виновниками ДТП. Однако делает это мужчина в память о своём отце, который погиб в аварии на мотоцикле.

При этом на записи ведущий борьбу за соблюдения правил мужчина сам их нарушил, выехав на встречную полосу, чтобы снять видео с Ричи. При этом неизвестно, был ли он сам за это оштрафован.

Ранее NEWS.ru писал, что мэр города Саяногорска на территории Хакасии Михаил Валов оказался в суде из-за езды в нетрезвом виде, за которую он был задержан в начале июля. Инстанция вынесла свой вердикт и лишила главу города водительских прав на шесть месяцев.