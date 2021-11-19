Друг Хлебниковой рассказал о важном событии накануне пожара в квартире

Поэт, друг Марины Хлебниковой Герман Витке рассказал NEWS.ru, какое важное событие в жизни певицы предшествовало пожару в её квартире и что артистка собиралась делать в ближайшее время. Витке опроверг слухи о депрессии Хлебниковой, из-за которой исполнительница хита «Чашка кофею» якобы увлекалась алкоголем и, по одной из версий СМИ, могла заснуть с непотушенной сигаретой.

Телефоны Марины и её мамы не отвечают, я очень волнуюсь. В последний раз мы виделись с Мариной у меня дома на поминках моей мамы, которая умерла 40 дней назад, — рассказал Герман Витке.

По его словам, Марина Хлебникова была «вполне в приличном, нормальном состоянии» и строила творческие планы. Витке опроверг слухи о том, что певица в последнее время страдала от депрессии.

Витке сообщил NEWS.ru, что накануне трагедии артистка вернулась домой после гастролей.

Марина недавно сняла клип на новую песню, ездила в Санкт-Петербург для этого. Она была полна планов, уже на ходу клип монтировали. Позавчера она вернулась с гастролей домой, собиралась на новые гастроли. Это было очень важно для неё. Никакой депрессии не было, — подчеркнул Герман Витке.

Ранее появилось опровержение сообщений ряда СМИ о коме певицы. Врачи уточнили, что наблюдают за Хлебниковой в ожоговой реанимации. Пожар в двухуровневой квартире Марины Хлебниковой, расположенной на улице Ратной в Москве, произошёл в ночь с 18 на 19 ноября. На тот момент дома находились родители артистки и дочь. Кроме певицы никто не пострадал. Артистку экстренно госпитализировали со множественными ожогами тела и отравлением угарным газом в НИИ Склифосовского. По предварительной версии, причиной пожара стала неисправность электропроводки.