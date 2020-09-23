Дочь Легкоступовой обратилась к матери на 40-й день после её смерти

https://static.news.ru/photo/8a5f46c4-fd94-11ea-b9ce-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/anetta_bril

Дочь Валентины Легкоступовой Анетта Бриль не может смириться с утратой матери. На 40-й день после смерти родительницы она оставила сообщение на своей странице в Instagram, где призналась, что до сих пор тяжело переживает боль утраты. Она пообещала, что сохранит доброе имя матери и сделает всё, чтобы певицу помнили солнечным человеком.

Уметь держать себя в руках, когда хочется выть и кричать от боли... Уметь любить... Уметь прощать... Уметь верить и бороться за правду... Ты всему этому учила, но как теперь всё это делать без тебя, я, если честно, пока плохо представляю... Но чувство долга ещё никто не отменял, — пишет Бриль.

Дочь певицы отметила, что человек жив, пока его помнят. Подписчики выразили свои соболезнования и пожелали женщине стойко пережить удар судьбы, пишут «Невские Новости».

Валентина Легкоступова умерла 14 августа 2020 года в возрасте 54 лет. До этого она попала в клинику с черепно-мозговой травмой.

СМИ сообщали, что Легкоступова перед инцидентом вместе с супругом, яхтсменом Юрием Фирсовым, несколько дней не выходила на связь. Следствие считает, что певица получила травмы после падения в своей квартире, однако родственники певицы считают, что к этому может быть причастен её муж.

Легкоступову похоронили в сделанном в Италии белом гробу стоимостью около миллиона рублей, писал NEWS.ru.