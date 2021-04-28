Дочь Ефремова рассказала, когда сделает трансгендерный переход

https://static.news.ru/photo/6b8c8718-a8e6-11eb-ab1c-96000091f725_660.jpg Фото: aem_tillmari/instagram.com

Дочь актёра Михаила Ефремова — 20-летняя Анна-Мария — недавно попросила называть себя Сергеем и призналась, что стоит на пороге трансгендерного перехода, на который решится в 25 лет, передаёт портал Premier.

Она признаётся: когда к ней обращаются как к девушке — ей неприятно. Многие не понимают, что случилось и почему Анна-Мария идёт на столь кардинальные перемены в жизни.

Мне часто говорят, что я наиграюсь, рожу себе ребёночка, найду мужа с большим членом и у меня будет прекрасная традиционная семья. Но проблема в том, что все 19 лет моей жизни мне хочется улыбнуться при этих словах и каждый раз поспорить с человеком на бутылку вискаря. Потому что ничего не изменится! — раскрыла свои планы Ефремова.

При этом операцию «внизу» Анна-Мария делать не планирует. По её словам, сложность не в самоидентичности, а в документах и согласовании всех формальностей с государством.

В данный момент операции без потери чувствительности и функциональности половых органов не проводятся. Слишком велики риски, заранее нужно готовить себя с точки зрения гормонозаместительной терапии, — резюмировала девушка.

В марте Анна-Мария рассказала, как сильно изменилась у неё жизнь после смертельного ДТП с участием отца. Она заявила, что стала мужчиной, и просила обращаться к ней в мужском роде. Среди друзей, по её словам, Ефремова привыкла отзываться на имя Аэм Тиллмари.

Ранее сообщалось, что дочь российских актёров Михаила Ефремова и Натальи Качалиной рассказала, что перестала общаться с матерью из-за побоев и постоянного пьянства женщины. Она заявила, что биологическая «родительница» регулярно подвергала её физическому насилию в возрасте 8–12 лет, поэтому она даже не хочет называть её матерью. Девушка также добавила, что семья распалась из-за пристрастия Качалиной к алкоголю, а ей противно, «что от матери несёт алкоголем на всю улицу»