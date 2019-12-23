https://static.news.ru/photo/eb7de17e-25d4-11ea-b3e0-fa163e074e61_660.jpg Алла Пугачёва Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Названы четыре певицы, которые могли помещать карьере советской и российской эстрадной певицы Аллы Пугачёвой, если бы она вовремя не устранила конкуренток. Об этом сообщило издание Woman.Rambler.ru.

Примадонна нашей эстрады обладает не только талантом певицы, но и жёстким характером. Причём проблемы она решает уже в задатке. Кроме творческих талантов, она имеет способность вовремя убрать конкурентов со сцены, — сообщило издание.

По словам авторов статьи, затмить карьеру Аллы Пугачёвой, в своё время, могли Ольга Зарубина, Лика Стар, Маша Распутина и Валентина Легкоступова. Однако Пугачёва вовремя избавилась от популярности конкуренток, благодаря интригам и сплетням, отмечает издание.

Ранее NEWS.ru писал певица Вика Цыганова предложила замену Пугачёвой на новогоднем «огоньке». Предложение от Вики Цыгановой поступило после того, как стало известно, что Алла Пугачёва не будет участвовать в праздничной телепередаче. Певица предложила на замену генерального директора Первого канала Константина Эрнста.