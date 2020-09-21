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Боярский получил от Путина орден Почёта

22:35, 21 сентября 2020
Михаил Боярский Михаил Боярский Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Президент Владимир Путин наградил артиста Михаила Боярского орденом Почёта. Он получил награду за вклад в развитие российской культуры и искусства, а также за «многолетнюю плодотворную деятельность».

Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Помимо Боярского орден Почёта получили Винера Ганеева, Наталия Грамолина и Юрий Мерденов. Также орденом Дружбы были удостоены Николай Копылов, Михаил Левитин и Пётр Семак, а орденом Александра Невского — Николай Мортон.

Ранее NEWS.ru писал, что Путин наградил орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени ректора МГИМО Анатолия Торкунова.

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