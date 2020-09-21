Боярский получил от Путина орден Почёта

Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Российский актёр Станислав Садальский прокомментировал скандал в семье певицы Наташи Королёвой и танцора Сергея Глушко, выступающего под псевдонимом Тарзан.

Так, на своём YouTube-канале Садальский назвал возникшую историю ложной — «у них такая семья, у них такая любовь, всё они брешут», подчеркнул артист. Как писал NEWS.ru, ранее Королёва рассказала, что...