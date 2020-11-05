Богомолов оригинально поздравил Собчак с днём рождения

Константин Богомолов поздравил свою супругу Ксению Собчак крайне оригинальным образом.
Так, режиссёр выложил в Instagram фото, на котором телеведущая как бы сжимает в руке Останкинскую телебашню. При этом башня красиво подсвечена в тёмное время суток, а её верхушка частично скрыта пеленой туч.
Она протыкает небо, прожигает лёд и достаёт до печёнок. Прекрасная и единственная. Горжусь-обожаю-восхищаюсь. Любимая, с днём! — написал Богомолов в социальной сети.
Подписчики режиссёра отметили его оригинальность и подчеркнули, что он является «замечательным мужем».
Ранее NEWS.ru писал, что Богомолов поделился снимком десятилетней дочери Анны от первой жены, актрисы Дарьи Мороз.
Он запечатлел наследницу в кафе, девочка улыбается и пьёт коктейль.