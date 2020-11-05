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Шоу-бизнес

Богомолов оригинально поздравил Собчак с днём рождения

20:39, 05 ноября 2020
Фото: konbog75/instagram.com

Константин Богомолов поздравил свою супругу Ксению Собчак крайне оригинальным образом.

Так, режиссёр выложил в Instagram фото, на котором телеведущая как бы сжимает в руке Останкинскую телебашню. При этом башня красиво подсвечена в тёмное время суток, а её верхушка частично скрыта пеленой туч.

Она протыкает небо, прожигает лёд и достаёт до печёнок. Прекрасная и единственная. Горжусь-обожаю-восхищаюсь. Любимая, с днём! — написал Богомолов в социальной сети.

Подписчики режиссёра отметили его оригинальность и подчеркнули, что он является «замечательным мужем».

Ранее NEWS.ru писал, что Богомолов поделился снимком десятилетней дочери Анны от первой жены, актрисы Дарьи Мороз.

Он запечатлел наследницу в кафе, девочка улыбается и пьёт коктейль.

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