Ж/д сообщение между Калининградом и другими городами восстановлено

Железнодорожное сообщение между Калининградом и другими городами, ранее приостановленное из-за ситуации с коронавирусной инфекцией, восстановлено.
Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Пассажирское железнодорожное сообщение между Калининградом и другими городами открывается для всех граждан России, — говорится в записке.
В пояснительной записке к документу также говорится, что речь идёт об обладателях дипломатических или служебных паспортов, приезжающих из стран с действующими соглашениями о безвизовых поездах.
Как ранее писал NEWS.ru, президент Владимир Путин поздравил работников и ветеранов железнодорожного транспорта с профессиональным праздником. Он отметил, что благодаря их компетентности и ответственности отрасль демонстрирует хорошие показатели даже несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию.
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