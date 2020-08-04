Ж/д сообщение между Калининградом и другими городами восстановлено

https://static.news.ru/photo/1e2f6936-d6e6-11ea-bc3b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Железнодорожное сообщение между Калининградом и другими городами, ранее приостановленное из-за ситуации с коронавирусной инфекцией, восстановлено.

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Пассажирское железнодорожное сообщение между Калининградом и другими городами открывается для всех граждан России, — говорится в записке.

В пояснительной записке к документу также говорится, что речь идёт об обладателях дипломатических или служебных паспортов, приезжающих из стран с действующими соглашениями о безвизовых поездах.

Как ранее писал NEWS.ru, президент Владимир Путин поздравил работников и ветеранов железнодорожного транспорта с профессиональным праздником. Он отметил, что благодаря их компетентности и ответственности отрасль демонстрирует хорошие показатели даже несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию.