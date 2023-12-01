Зеленский признал мощь российской армии: новости СВО на вечер 1 декабря Зеленский назвал ВС России вторыми в мире по силе

Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Associated Press назвал Вооруженные силы России второй лучшей армией в мире. Отвечая на вопрос, удовлетворяют ли его результаты контрнаступления, украинский лидер заявил, что ВСУ не отступают в противостоянии с российскими войсками.

Зеленский также считает, что конфликт между Россией и Украиной входит в новую стадию. По его словам, летнее контрнаступление ВСУ не принесло желаемых результатов из-за постоянной нехватки вооружений и личного состава. Грядущая зима осложнит боевые действия на фронте, считает глава Украины. Зеленский подчеркнул, что он не удовлетворен сложившейся ситуацией, однако не может «сильно жаловаться».

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО в ночь на 1 декабря, читайте в материале NEWS.ru.

ВС России расширяют зоны контроля на Украине

Российские военные расширяют зоны контроля на всех направлениях вдоль линии боевого соприкосновения на Украине, заявил министр обороны России Сергей Шойгу. Он отметил, что войска продолжат вести активную оборону и наращивать боевой потенциал с учетом опыта, приобретенного во время спецоперации.

На тематическом селекторном совещании с руководящим составом ВС России Шойгу также подчеркнул, что потери украинских войск с начала контрнаступления составили 125 тысяч человек. За полгода ВСУ также лишились 16 тысяч единиц различного вооружения и техники.

В районе поселка Хромово близ Артемовска военнослужащие ВС России обнаружили поля с большим количеством убитых украинских солдат, сообщает «Военное дело». По информации портала, в ходе «кровавой бани» украинские военные ударились в бегство, бросив тела своих сослуживцев.

Российские дроны продолжают терзать западную технику ВСУ

Российский дрон-камикадзе «Ланцет» уничтожил украинский штурмовой самолет Су-25 на аэродроме Долгинцево в Днепропетровской области. Видео удара опубликовал эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин. Минобороны РФ не комментировало эту информацию. На кадрах видно, как барражирующий боеприпас врезается в самолет, после чего происходит взрыв.

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким сообщил о повреждениях на сельскохозяйственных предприятиях в Баштанском районе в результате ночной атаки БПЛА. По его словам, удары были нанесены по складам, ангару и технике.

Военный корреспондент Андрей Руденко сообщил о взрывах в Киевской области. По его данным, российские силы применили беспилотные летательные аппараты «Герань-2». Минобороны не комментировало данную информацию.

Фото: МО РФ

ВСУ потеряли часть личного состава при атаке на Вербовое

Вооруженные силы России отбили новую атаку ВСУ в районе Вербового в Запорожской области, сообщил Telegram-канал «Иди и смотри». По его данным, украинские военные атаковали серийно, используя бронетехнику, несмотря на дождь и снег. Канал уточняет, что солдаты ВСУ понесли потери и были отброшены. По их позициям ударила российская артиллерия. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Украинские военные покинули часть позиций на западе Клещеевки на территории Донецкой Народной Республики, заявил советник главы региона Ян Гагин. По его словам, причиной стало отсутствие огневой поддержки и небольшой запас боекомплекта.

Первая женщина-танкист ВСУ погибла в зоне СВО

Первая в истории Вооруженных сил Украины женщина-танкист Инна Стойко погибла на 39-м году жизни в зоне проведения специальной военной операции. Она служила старшим водителем в составе 3-й отдельной танковой бригады сухопутных войск и принимала участие в боях за Изюм и Барвенково.

Экс-начальник генштаба ВСУ генерал армии Виктор Муженко предположил, что президент России Владимир Путин будет стремиться в течение зимы и весны к победам, в частности к установлению контроля над новыми городами, ракетным ударам по критической инфраструктуре и проведению информационно-психологических операций. По его словам, российские военные нацелились на Авдеевку, Марьинку, Угледар и Купянск.

Переломный момент в зоне спецоперации наступит в 2024 году

России невыгодно затягивать боевые действия на Украине. 2024 год станет решающим в конфликте, допустил военный эксперт Василий Дандыкин. Он отметил, что Россия старается решить все задачи в зоне СВО как можно быстрее, о чем говорят темпы развития, работа предприятий ВПК, а также объем вкладываемых в армию средств.

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