Военкор сообщил о взрывах под Киевом Военкор Руденко сообщил о взрывах в Киевской области

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Военный корреспондент Андрей Руденко сообщил в своем Telegram-канале о взрывах в Киевской области. По его данным, российские силы применили беспилотные летательные аппараты «Герань-2». Минобороны данную информацию не комментировало.

Взрывы в Киевской области — «Герань-2», — говорится в сообщении.

О воздушной тревоге в Киевской области ранее сообщало украинское издание Klymenko Time. Почти сразу же сирена раздалась и в украинской столице. По данным Воздушных сил Вооруженных сил Украины, связано это с атакой беспилотников.

Между тем Министерство обороны России сообщило об уничтожении безэкипажного катера ВМС Украины в акватории Черного моря. Он был подбит морской авиацией Черноморского флота примерно в 08:00 по московскому времени в западной части акватории. По данным ведомства, он следовал в направлении Крымского полуострова.

В то же время в Associated Press вышло интервью с президентом Украины Владимиром Зеленским, где он заявляет о новой стадии противостояния с Россией. По его словам, летнее контрнаступление ВСУ так и не принесло желаемых результатов из-за постоянной нехватки вооружений и личного состава. Грядущая зима же осложнит боевые действия на фронте, считает глава государства.