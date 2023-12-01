ВС России сорвали планы ВСУ в ДНР: новости СВО на утро 1 декабря ВС России сорвали три попытки ротации ВСУ в районе Новомихайловки

Фото: МО РФ

Российские военные сорвали три попытки ротации подразделений 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе Новомихайловки в ДНР, сообщил начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов. Также ВС РФ поразили пункты временной дислокации украинских бойцов и нанесли им значительные потери.

Главные новости о том, что произошло в зоне обострения днем 30 ноября, читайте в материале NEWS.ru.

Какая сейчас обстановка в зоне СВО

Чехов добавил, что артиллерия группировки «Восток» ударила по пунктам временной дислокации 72-й механизированной бригады и 58-й мотопехотной бригады ВСУ в районах Константиновки и Новоукраинки. Потери армии Украины составили до 100 бойцов, две бронированные машины и три автомобиля.

Фото: МО РФ

Кроме того, российские мотострелки из группировки «Восток» на Южно-Донецком направлении ликвидировали несколько иностранных наемников, участвовавших в боях в составе подразделений Вооруженных сил Украины, сообщили в Минобороны РФ. Там уточнили, что столкновение произошло в районе Угледара.

По данным радиоперехватов, в столкновении в составе атакующих подразделений ВСУ участвовали несколько иностранных наемников. Во время боя мотострелки уничтожили три автомобиля-пикапа противника, где вместе с украинскими военнослужащими находились и иностранцы. При этом российские военные, согласно заявлению Минобороны, из боя вышли без потерь.

Как ВС РФ подбили танк Leopard

Российские военные из 136-й бригады уничтожили в районе села Работино в Запорожской области танк ВСУ немецкого производства Leopard 2A4, сообщил РИА Новости источник. По словам собеседника агентства, кадры поражения танка сняли с БПЛА, атаковавшего украинскую боевую машину и с камеры беспилотника-корректировщика. На них видно, как БПЛА приближается к Leopard модификации 2A4 и поражает башню в районе открытого люка. Другой БПЛА, корректировавший огонь, показал, как FPV-дрон попадает в цель, а затем танк противника поражает противотанковый управляемый снаряд.

Как ликвидировали украинский Су-25 в Кривом Роге

Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» сообщил, что на аэродроме в Кривом Роге российские военные с помощью барражирующего боеприпаса «Ланцет» подбили штурмовик Су-25. По данным канала, удар в украинском тылу был нанесен по аэродрому Долгинцево. Канал отмечает, что для российских «Ланцетов» это была четвертая успешно подбитая цель из украинской военной авиации. Минобороны РФ эту информацию не комменировало.

В каком регионе РФ сбили БПЛА ВСУ

Российские военные накануне предотвратили атаку беспилотника ВСУ в Брянской области, сообщала пресс-служба Минобороны РФ. Дрон самолетного типа был сбит средствами ПВО.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз уточнил, что беспилотник уничтожили над Комаричским районом. В результате инцидента никто не пострадал, разрушений нет.

Фото: МО РФ

Что сказал Коц о словах Зеленского про крымчан

Президент Украины Владимир Зеленский не прав, когда заявляет, что крымчан будет победить проще, чем жителей Донбасса, поскольку в Крыму не было десяти лет боевых действий, написал военный корреспондент Александр Коц. Он напомнил про «каменный век», который царил на полуострове в составе Украины и про многочисленные удары по территории региона.

Военкор также заявил, что у служащих 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота, 126-й бригады береговой охраны, батальонов «Таврида» и «Крым» есть родственники в Крыму. Кроме того, по мнению Коца, севастопольцы не забудут потопленный флагман «Москва» и разбитый штаб Черноморского флота.

Что США делают с выделенными Киеву деньгами

За счет военной помощи Украине Вашингтон также обновляет свой военно-промышленный комплекс, сказал NEWS.ru военный аналитик Прохор Тебин. По его словам, в отличие от стран Европы, которые вынуждены влезать в длительные и дорогостоящие программы закупки нового вооружения, США имеют отлаженную схему и средства, выделяемые конгрессом.

Фото: defense.gov

Он подчеркнул, что часть американских политиков все равно выступает против дальнейшей помощи Киеву, так как, по их мнению, Украина отвлекает Вашингтон от необходимой переориентации на Азиатско-Тихоокеанский регион для сдерживания Китая. Также аналитик напомнил, что в американской политической повестке звучат тезисы о необходимости сокращения и сдерживания чрезвычайных дополнительных расходов, к которым относится помощь Киеву.

Что заявили в Британии о победе Путина на Украине

Россия во главе с президентом Владимиром Путиным выигрывает в ситуации вокруг конфликта на Украине и может одержать в нем победу, написал британский еженедельник The Economist. По мнению авторов материала, это происходит из-за нерешительности западных союзников Киева.

Как сообщило издание, Россия может одержать победу в конфликте с Украиной, потому что ее условием является не захват территорий, а выносливость. Авторы допустили, что боевые действия могут продлиться еще несколько лет, однако в 2024 году РФ будет в более выгодном положении, чем Украина. Как подчеркнули в материале, Москва избежала раскола элит и социальных волнений и сейчас переводит страну «на военные рельсы», а также продолжает получать хорошие доходы от продажи нефти.

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