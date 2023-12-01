Украинский генерал раскрыл план Путина на зиму Генерал ВСУ Муженко: Путин хочет взять Авдеевку, Марьинку, Угледар и Купянск

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Президент России Владимир Путин будет стремиться в течение зимы и весны к новым победам, в частности, к установлению контроля над новыми городами, ракетным ударам по критической инфраструктуре и проведению информационно-психологических операций, заявил экс-начальник генштаба ВСУ генерал армии Виктор Муженко, передает MK.RU. По его словам, российские военные нацелились на Авдеевку, Марьинку, Угледар и Купянск.

Это как раз те три блока, на которых, я считаю, будет акцентировано внимание, которое будет реализовываться в период зимней и, возможно, весенней российской кампании, — подытожил Муженко.

Ранее военный эксперт Анатолий Матвийчук заявил, что Россия завершит осеннюю кампанию СВО взятием Купянска и Авдеевки. По его словам, сейчас для этого делается все возможное. Зимой этот натиск продолжится, и Киев будет вынужден сдавать свои территории из-за ограниченных ресурсов, считает он.

Также сообщалось, что, в свою очередь, в зимних условиях Киев готовится запустить крупномасштабную кампанию бомбардировок России с использованием беспилотников, заявил украинский бригадный генерал Сергей Баранов, начальник воинской части, курирующей операции с дронами.

По словам Баранова, планируется «кампания воздушных ударов по Крыму и пограничным территориям России», прежде всего по военным и инфраструктурным объектам. Киев, сказал он, планирует развить «значительный успех» в применении БПЛА-камикадзе.