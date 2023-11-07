Названы цели ВС России в зоне СВО на осенне-зимний период Военэксперт Матвийчук: РФ завершит осеннюю кампанию взятием Купянска и Авдеевки

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Россия завершит осеннюю кампанию специальной военной операции (СВО) взятием Купянска и Авдеевки, заявил NEWS.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук. По его словам, сейчас для этого делается все возможное. Зимой этот натиск продолжится и Киев будет вынужден сдавать свои территории из-за ограниченных ресурсов, считает он.

Полагаю, что зимой ВС России продолжат вести активные боевые действия для выдавливания украинских сил с их позиций, для взятия под контроль новых территорий, для закрепления на новых рубежах. А Киев будет вынужден сдавать свои территории из-за ограниченных ресурсов ВСУ, — говорит эксперт.

До этого Матвийчук заявил, что армия Украины исчерпала ресурсы для наступательных действий. По его словам, ВСУ переходят к обороне и укреплению занятых рубежей. Он не исключил, что Киев надеется получить новое западное вооружение зимой и улучшить свое положение на линии боевого соприкосновения.

До этого военкор Юрий Котенок сообщил о сложной ситуации на терриконе Авдеевки. По его словам, ВСУ используют артиллерию, препятствуя попыткам российских войск закрепиться на этом участке. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.