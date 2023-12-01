Стало известно о повреждениях в Николаевской области в результате взрывов Ким: в результате взрывов в Николаевской области повреждены сельхозпредприятия

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким сообщил в своем Telegram-канале о повреждениях на сельскохозяйственных предприятиях в Баштанском районе в результате ночной атаки российскими беспилотниками. По его словам, повреждения получили склады, ангар и техника. Министерство обороны России данную информацию не комментировало.

На агропредприятиях повреждены складское здание, ангар, сельскохозяйственная техника. Пострадавших нет, — говорится в сообщении.

Также о взрывах в ночь на пятницу из-за атаки дронов сообщил и глава военной администрации Кривого Рога Днепропетровской области Александр Вилкул. При этом он не уточнил степень повреждений.

Утром 1 декабря о взрывах в Киевской области сообщил военный корреспондент Андрей Руденко. По его данным, российские силы применили беспилотные летательные аппараты «Герань-2». Минобороны данную информацию не комментировало.

Ранее компания «Укрэнерго» сообщила о повреждении теплоэлектроцентрали на юге Украины. Отмечается, что произошло это в результате артиллерийского обстрела. Теплоснабжение потребителей не прекращалось, однако возможности для электроснабжения ограничены. Поясняется, что в работу включился блок на одной из тепловых электростанций.