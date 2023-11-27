Украина назвала условия для мира с Россией: на что согласится Киев Замминистра юстиции Украины Мудра исключила возможность мира с РФ без репараций

Фото: МО Украины

На Украине заявили, что возможность подписания мирного договора с Россией реальна, однако при определенных условиях. О чем идет речь?

Какое условие нужно Украине для мира

Замминистра юстиции Украины Ирина Мудра заявила, что Киев не станет подписывать мирное соглашение с Москвой без выплаты репараций.

«Если Россия думает, что подпишет мировое соглашение без репараций — не подпишет. Украина никогда не пойдет на это. И мир не уйдет, потому что кто-то должен эти репарации выплатить. Если не Россия, то кто?» — заявила она в интервью украинским СМИ.

Мудра также напомнила, что 27 октября на саммите лидеров стран Европейского союза было принято решение, согласно которому доходы, сгенерированные финансовыми учреждениями, где находятся замороженные средства России, могут быть переданы Украине. По ее словам, существует некий план, первым этапом которого будет предоставление возможности финансовым учреждениям генерировать доходы.

«Есть политическая воля, что эти средства должны быть переданы Украине. Потому что их не сгенерировали, если бы не введение санкционного режима», — заявила замминистра.

Она добавила, что законопроект, одобренный комитетом по внешним отношениям при нижней палате Конгресса США, дает возможность России получить частичный доступ к своим замороженным зарубежным активам в обмен на выплату Украине репараций и прекращение конфликта. Мудра заключила, что без соблюдения этих условий Россия «не увидит» находящихся под санкциями средств.

Фото: t.me/minjustofficial Ирина Мудра

Что говорит Кремль о мирных переговорах с Украиной

Президент России Владимир Путин остается открытым для любых контактов, во время которых обсуждается урегулирование конфликта с Украиной. Об этом на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) 16 июня заявил глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков.

«Любые возможные идеи, наборы идей, которые направлены на урегулирование этой проблемы и на завершение этого конфликта, они поддерживаются Путиным. Путин ведет эти разговоры и приветствует предстоящие контакты с африканскими лидерами», — подчеркнул пресс-секретарь главы государства.

Россия будет подписывать мирный договор с Украиной с другим правительством, которое придет на смену администрации президента Украины Владимира Зеленского, рассказал в беседе с NEWS.ru первый заместитель главы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«Я думаю, с Россией подписывать мирное соглашение будет другое правительство, которое придет на смену нынешнему режиму», — сказал Джабаров.

Когда Россия и Украина могли подписать мирный договор

Лидер фракции «Слуга народа» Давид Арахамия в недавнем интервью журналистке Наталье Мосейчук рассказал, что российско-украинский конфликт мог завершиться мирным договором весной 2022 года, если бы Киев принял предложение Москвы и сохранил нейтралитет.

«Они готовы были закончить войну, если мы будем как Финляндия, если не будем вступать в НАТО. Это был ключевой пункт, все остальное — косметические приправки», — рассказал политик.

По его словам, состояться возможному мирному соглашению России и Украины помешал Борис Джонсон, который на тот момент занимал пост премьер-министра Великобритании.

«Приехав в Киев, Борис Джонсон заявил: „Мы вообще не будем с ними ничего подписывать и давайте будем просто воевать“», — отмечает Арахамия.

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