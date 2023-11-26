Ходаковский обратился к украинцам после заявления Арахамии Ходаковский: украинцам нужно крепко задуматься над ролью Запада в их судьбе

Фото: Frank Rumpenhorst/dpa/Global Look Press

Жителям Украины следует хорошо задуматься над тем, какую роль сыграл Запад в происходящем в стране, заявил в Telegram-канале замглавы Росгвардии в ДНР Александр Ходаковский. По его словам, действующие украинские власти являются заокеанскими ставленниками, которых не заботит процветание страны.

Вся проблема в том, что они (власти. — NEWS.ru) не украинские, являясь ставленниками и агентурой Запада, которому мир и процветание Украины абсолютно не нужны. Не зря Арахамия разоткровенничался, что ходом переговоров с Россией фактически управлял Запад под видом настоятельных «советов». Так что украинцам нужно крепко задуматься над ролью Запада в их судьбе и над тем, куда он их ведет, — отметил Ходаковский.

Он добавил, что «сантименты» о разрушенном братстве двух стран — плавающая категория, в отличие от вопросов безопасности. Тем более, продолжил Ходаковский, речь идет о безопасности не только России, но и Украины, поскольку спокойствие последней напрямую зависело от защищенности РФ. Однако обстоятельства сложились так, что Россию вынудили обеспокоиться своими интересами, указал замглавы Росгвардии.

Не осознавать этого, желая мира и благополучия своей территории, украинские «лидеры» не могли, — резюмировал Ходаковский.

Ранее лидер фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия заявил, что конфликт между Украиной и Россией мог завершиться еще весной прошлого года, если бы Киев принял предложение Москвы и сохранил нейтралитет. Но, признался политик, Украина отказалась от этой идеи после визита экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона и его совета ничего не подписывать с РФ.