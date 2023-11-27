Джабаров ответил Украине на желание получить репарации от России Джабаров заявил, что Россия подпишет мирное соглашение с Украиной без Зеленского

Фото: СФ РФ

Владимир Джабаров

Россия будет подписывать мирный договор с Украиной с другим правительством, которое придет на смену администрации президента Украины Владимира Зеленского, рассказал в беседе с NEWS.ru первый заместитель главы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Так сенатор прокомментировал слова украинского замминистра юстиции Ирины Мудры, которая заявила, что Киев не подпишет мировое соглашение с Москвой без репараций.

Я думаю, с Россией подписывать мирное соглашение будет другое правительство, которое придет на смену нынешнему режиму, — сказал Джабаров.

Как утверждает Мудра, Украина никогда не пойдет на мир без репараций, а выплатить их должна именно Россия. По ее словам, больше это делать некому. Она также напомнила, что законопроект, одобренный комитетом по внешним отношениям при нижней палате Конгресса США, подразумевает возможность России получить частичный доступ к своим замороженным зарубежным активам в обмен на выплату Украине репараций и прекращение конфликта.

Комментируя слова Мудры, военный корреспондент Александр Коц отметил, что вся суть Украины заключается в том, что кто-то ей всегда должен давать деньги. По его словам, эти «влажные мысли» появились у Украины, когда победа стала неочевидна.