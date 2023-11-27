«Влажные мечты»: военкор ответил на заявления Киева о репарациях Военкор Коц: суть Украины заключается в том, что кто-то должен дать ей денег

Фото: Peter Druk/XinHua/Global Look Press

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Вся суть Украины заключается в том, что кто-то ей всегда должен давать деньги, написал в Telegram-канале военный корреспондент Александр Коц. Таким образом он ответил на заявление замминистра юстиции Ирины Мудры, которая подчеркнула, что Киев пойдет на мирное соглашение только с условием выплаты репараций. По словам военкора, эти «влажные мысли» появились у Украины, когда победа стала неочевидна.

Вся суть украинства: кто-то должен дать денег. Ах эти влажные мрiи (мечты. — NEWS.ru) о репарациях, да еще и в тот момент, когда перемога, мягко говоря, неочевидна. Медведь, шкуру которого собрались делить, неожиданно поднакачал мышечную массу и явно не собирается в спячку, — отметил Коц.

Мудра заявила, что Украина никогда не пойдет на мир без репараций, и выплатить их должна именно Россия. По ее словам, больше это делать некому. Она также напомнила, что законопроект, одобренный комитетом по внешним отношениям при нижней палате Конгресса США, подразумевает возможность России получить частичный доступ к своим замороженным зарубежным активам в обмен на выплату Украине репараций и прекращение конфликта.