На Украине заявили, что не пойдут на мир бесплатно Замминистра юстиции Украины Мудра: Киев не устроит мир без репараций от РФ

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины

Киев не подпишет мировое соглашение с Москвой без репараций, заявила замминистра юстиции Украины Ирина Мудра, передает «Страна.ua». По ее словам, кроме России, заплатить Украине больше некому.

Если Россия думает, что подпишет мировое соглашение без репараций — не подпишет. Украина никогда не пойдет на это. И мир не уйдет, потому что кто-то должен эти репарации выплатить. Если не Россия, то кто, — заявила она.

Она напомнила, что законопроект, одобренный комитетом по внешним отношениям при Нижней палате Конгресса США, подразумевает возможность России получить частичный доступ к своим замороженным зарубежным активам в обмен на выплату Украине репараций и прекращение конфликта. По ее словам, без соблюдения этих условий, средств, находящихся под санкциями США Россия не увидит.

Ранее спикер парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что власти Украины отказываются от переговоров с Россией из-за того, что прекращение конфликта грозит президенту страны Владимиру Зеленскому катастрофой. Политик заявил, что украинский лидер может избежать ее только в случае заморозки противостояния.

Ранее представитель госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что мирные переговоры с Россией по Украине не ведутся. По его мнению, Москва «не демонстрирует интерес» к переговорному процессу.