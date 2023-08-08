В Крыму объяснили, почему Зеленский отказывается от переговоров с Россией Константинов: Зеленский отвергает переговоры с Россией из-за грозящей лично ему катастрофы

Фото: Pool/Ukrainian Presidentia/Global Look Press

Владимир Зеленский

Украинские власти отказываются от переговоров с Россией потому, что прекращение конфликта грозит катастрофой президенту страны Владимиру Зеленскому, заявил РИА Новости спикер крымского парламента Владимир Константинов. При этом, считает парламентарий, заморозка противостояния является единственной возможностью избежать национальной катастрофы на Украине.

Даже для киевских временщиков должно быть очевидно, что после провала их контрнаступа всякого рода инициативы по прекращению огня и заморозки конфликта — едва ли не единственная возможность предотвратить надвигающуюся национальную катастрофу Украины. Почему же они в такой истерической манере отвергают этот путь? Да потому, что он грозит катастрофой непосредственно им, — заявил Константинов.

Парламентарий добавил, что приостановка конфликта позволит украинцам «разморозить мозги». Тогда, считает Константинов, у них возникнут вопросы к Зеленскому, на которые у него нет ответов.

Ранее представитель госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что мирные переговоры с Россией по Украине не ведутся. По его мнению, Москва «не демонстрирует интерес» к переговорному процессу.