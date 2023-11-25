Названо условие, которое подтолкнет Украину к переговорам с Россией Политолог Сезер: Украина пойдет на переговоры с Россией по приказу Запада

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Украина сядет за стол переговоров с Россией при условии, если Запад отдаст соответствующий указ президенту Владимиру Зеленскому, заявил РИА Новости политолог, бывший торгпред Турции в Москве Айдын Сезер. Он подчеркнул, что украинский лидер самостоятельно не решает такие вопросы.

Зеленский не сам решает, вести ли переговоры, поэтому результатов ожидать не стоит. К тому же он принял закон, запрещающий вести их с Россией. Если только Запад прикажет Зеленскому или же вместо него президентом станет кто-то другой, тогда переговоры могут возобновиться, — уточнил эксперт.

Сезер добавил, что Турция по-прежнему готова выступить площадкой для переговоров. При этом, продолжил политолог, Анкара остается беспристрастной в вопросе украинского конфликта.

Ранее лидер фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия заявил, что российско-украинский военный конфликт мог закончиться еще весной 2022 года, если бы Украина приняла предложение Москвы и сохранила нейтралитет. По его словам, Киев отказался от этой идеи после визита экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона. По словам политика, Джонсон говорил, что ничего подписывать с Россией не нужно, а вместо этого «надо воевать». Арахамия также признался, что целью украинской делегации в ходе переговоров было затягивание процесса.