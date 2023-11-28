В Киеве «переименуют» Крым: какие названия хотят вернуть, кому это нужно В Киеве предложили вернуть «исторические» названия городам и поселкам Крыма

Фото: Aleksey Ivanov/ TV Zvezda/Global Look Press

Украинские власти намерены вернуть городам и поселкам Крыма «исторические» названия на крымско-татарском языке, заявили в пресс-службе Минреинтеграции Украины. Почему в Киеве озаботились названиями населенных пунктов в Крыму, какие названия хотят поменять?

Кто и почему хочет изменить топонимы в Крыму?

На заседании украинской Национальной комиссии по вопросам крымско-татарского языка, которое прошло 22 ноября, было принято решение о возвращении населенным пунктам Крыма «топонимов, которые имеют тюркское происхождение или исторические крымско-татарские названия». Таким образом, согласно заявлению Министерства реинтеграции, будет осуществляться «борьба с пропагандой российской имперской политики на Украине» и «деколонизация топонимии».

Ряду украинских государственных служб поручено разработать методы реализации этого решения: в СМИ, медиа и научных работах, а также на картах и дорожных указателях крымско-татарские названия будут писаться латиницей. Киев намерен в контакте с интернет-сервисами карт вернуть «исторические» названия и в интернете.

Какие названия хотят поменять

Масса названий в Крыму была изменена в 1921 году после установления советской власти на полуострове, а далее — при упразднении Крымской АССР в 1945 году и создании Крымской области. Четыре масштабные волны переименований прошли в 1944 году после депортации крымских татар и иных населявших полуостров народов: немцев, итальянцев, армян, болгар и греков, а после — в 1945, 1948 и 1949 годах. Новые названия получили более 1000 населенных пунктов на полуострове. Процесс возвращения старых имен начался с 1991 года после распада Советского Союза и коснулся небольшого числа населенных пунктов: например, Планерское переименовали в старое название Коктебель, Танино — в Сары-Баш, Фрунзенское — в Партенит.

Как отмечал депутат Госдумы РФ от Крыма Руслан Бальбек, власти постсоветской Украины практически никак не продвинулись в вопросе возвращения крымско-татарских названий населенным пунктам Крыма — эта тема использовалась для политических спекуляций. Справочник крымско-татарских топонимов был издан только после воссоединения Крыма с Россией.

«Только в российском Крыму мы впервые [в 2017 году] получили официальный документ такого рода, изданный органами власти», — отмечал Бальбек на пресс-конференции в пресс-центре МИА «Россия Сегодня».

Фото: duma.gov Депутат Госдумы РФ от Крыма Руслан Бальбек

Кто сейчас говорит на крымско-татарском языке

Как признают в Минреинтеграции, сейчас владеют крымско-татарским языком 20–25% крымских татар, проживающих на территории Украины (неясно, включает ли киевская статистика крымских татар, проживающих в российском Крыму).

Власти российского Крыма в 2017 году также признали, что запросов на изучение крымско-татарского языка очень мало: Минобразования Крыма привлекло специалистов для создания учебника по крымско-татарскому языку и литературе, однако фактически количество говорящих на языке не растет.

Тем не менее в Киеве и в 2023 году продолжают работу над «лингвистическим корпусом крымско-татарского языка», которая финансируется из Швейцарии.

Как отреагировали на эту идею в Крыму

В российском Крыму сочли новую идею «крымско-татарской топонимики» очередной провокацией. Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди в беседе с NEWS.ru назвала киевские идеи «очередным бредом».

«Это очередной украинский бред на крымскую тему. Пора перестать воспринимать агонизирующую украинскую власть как адекватное образование. Крымчане давно уже не реагируют на политическую вакханалию, охватившую Украину», — объявила Ковитиди.

С ней солидарен сенатор от Крыма Сергей Цеков, который указал, что решение о переименовании тех или иных населенных пунктов должны принимать люди, которые там живут, но никак не власти враждебной страны.

«Хотят разлад внести в наше крымское сообщество — не получится, все эти их намерения нами не воспримутся, они занимаются глупостями на своей территории, хотят перенести эти глупости на нашу, ничего не выйдет», — объявил Цеков в разговоре с RT.

Политолог крымско-татарского происхождения Эльвина Сеитова заявила РИА Новости, что «деколонизационные» инициативы Киева нацелены исключительно на дестабилизацию ситуации в Крыму.

«Все, что Украина пытается заявлять после 2014 года относительно крымских татар, носит сугубо опереточный характер. Что им мешало предпринимать подобные шаги 23 года [назад]? Был ведь даже президент Ющенко, который активно заигрывал с крымско-татарским электоратом, а потом не исполнил ни одного своего обещания. Причем ни политического, ни инфраструктурного характера. Обману уже никто не поверит. Крымские татары в Крыму реабилитированы указом президента, в равной степени участвуют в общественно-политической, культурной, научной жизни. Развитие народа ничего не ограничивает», — напомнила Сеитова.

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