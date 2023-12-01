Стали известны результаты боев у Вербового под Запорожьем «Иди и смотри»: бойцы ВС России отбили атаку ВСУ в районе Вербового

Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com/Global Look Press

Вооруженные силы России отбили новую атаку ВСУ в районе Вербового в Запорожской области, сообщает Telegram-канал «Иди и смотри». По его данным, украинские военные атаковали серийно, используя бронетехнику, несмотря на дождь и снег. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Канал уточняет, что украинские военные понесли потери и были отброшены, сейчас по позициям ВСУ работает российская артиллерия.

30 ноября Минобороны РФ сообщило, что российские войска за сутки на Запорожском направлении отразили три атаки штурмовых групп Вооруженных сил Украины. В районе Вербового противник потерял за сутки до 30 военнослужащих убитыми и ранеными и три автомобиля, уточнили в ведомстве.

Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что тактика маневренной обороны сил РФ позволила полностью остановить «распиаренное» контрнаступление ВСУ на территории региона. По словам Балицкого, ВСУ «выдохлись», осталась только агония и поставленные Западом ракеты, которыми противник обстреливает населенные пункты.

До этого военкор Андрей Руденко опубликовал видео поражения беспилотником «Ланцет» украинской самоходной артиллерийской установки M-109. По словам журналиста, всего подтверждено уже около 50 уничтоженных гаубиц этого образца.